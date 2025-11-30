Presupuesto 2026 y reforma laboral: el Gobierno acelera negociaciones para consolidar poder en el Congreso

Con un crecimiento sostenido en ambas Cámaras, La Libertad Avanza quedó a tres diputados de convertirse en la principal fuerza parlamentaria.

El Gobierno nacional continúa fortaleciendo su presencia en el Congreso y se encuentra a solo tres diputados de convertirse en la primera minoría en la Cámara Baja, un movimiento estratégico que allanaría el camino para aprobar el Presupuesto 2026 y avanzar en la reforma laboral.

La contracara del crecimiento libertario es Fuerza Patria. El kirchnerismo atraviesa un proceso de desmembramiento: varios gobernadores ya no quieren responder políticamente a Cristina Kirchner y optaron por priorizar los intereses de sus provincias.

Como resultado, múltiples jefes provinciales dejaron de tributar para el peronismo y conformaron un bloque propio de 15 diputados que representa a Salta, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones. Esta división debilita aún más a la bancada K y deja a La Libertad Avanza en una posición de ventaja para liderar el recinto.

La Libertad Avanza sigue creciendo por dos razones claras: por ser la bancada del oficialismo y porque tiene poder de negociación con el resto de los legisladores. Por eso continúa el pase de diputados del PRO hacia el bloque libertario, que obtendrá un voto adicional cuando Silvia Lospennato asuma su banca en la Legislatura porteña.

Pese a que el Gobierno todavía está lejos de los 129 votos necesarios para el quórum propio, convertirse en primera minoría le permitiría presidir comisiones clave y manejar con mayor holgura la agenda de la Cámara Baja. Ese escenario es vital para encarar los dos proyectos que el Ejecutivo considera prioritarios: el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.

La Ley de Presupuesto 2026 está más encaminada que la reforma laboral. El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa su gira federal para garantizar apoyos de los bloques provinciales. En ese marco, recibió en Casa Rosada al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y su próxima escala será Corrientes.

La reforma laboral, en cambio, enfrenta negociaciones más extensas. El borrador comenzó a trabajarse en el último Consejo de Mayo, con la participación de Gerardo Martínez (UOCRA y CGT), el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, Martín Rapallini por la UAI, y representantes de la Bolsa de Comercio y del sector empresario.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, son quienes ultiman los detalles del texto final que será presentado el 9 de diciembre.

Tras cerrar el proyecto, el Gobierno deberá garantizar los votos en Diputados y luego encarar la negociación con la CGT.