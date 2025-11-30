Tuvo su revancha: el picante posteo de De La Cruz a Vitor Roque con un recuerdo de River

Luego de vencer 1-0 a Palmeiras en la final, Flamengo se coronó por cuarta vez en su historia en el torneo. El uruguayo no dejó pasar la chance y aprovechó para "vengarse" del Tigrinho por su pasado en el Millonario.

Hoy 11:01

Flamengo derrotó 1-0 a Palmeiras en el Estadio Nacional de Lima y se consagró campeón de la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia. Tras el festejo, una de las escenas más comentadas llegó desde las redes sociales: Nicolás De La Cruz, mediocampista del Mengao y exfigura de River, publicó un sugestivo mensaje dirigido a Vitor Roque, protagonista de una burla previa en la competencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El uruguayo compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram acompañada de las palabras “Buenas noches”. La frase no pasó desapercibida, ya que el Tigrinho había utilizado un irónico “Buenos días” tras eliminar al Millonario en los cuartos de final con un global de 5-2, posando entre risas frente a Lautaro Rivero. La publicación de De La Cruz se interpretó como una “venganza” futbolera hacia el delantero por aquella gastada.

No es la primera vez que el volante uruguayo participa en este tipo de chicanas. En semifinales, luego de que Flamengo eliminara a Racing, posó junto a Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta —ambos identificados con Peñarol— mofándose de Gastón Martirena, reconocido hincha de Nacional. Allí, recordaron la frase de Gustavo Costas, quien tras eliminar al “Manya” en octavos había dicho: “A dormir”. “Venganza a la uruguaya”, escribieron en redes sociales.