L-Gante le cumplió un sueño a su hija Jamaica: la reacción de Tamara Báez

El cantante mostró la nueva habitación que preparó para su hija y, pese a las diferencias, Tamara sorprendió con un mensaje cargado de emoción y apoyo.

L-Gante compartió en sus redes sociales la alegría de haberle cumplido un sueño a su hija Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez. A través de una serie de historias en Instagram, el cantante mostró el cambio de vivienda y la construcción de una cama especial que la nena le venía pidiendo desde hacía un tiempo.

“Acá armándole la cama de dos pisos que quiso Jami”, escribió el artista mientras registraba el paso a paso del armado. En las imágenes se podía ver al músico instalando cada parte del mobiliario, entusiasmado por sorprender a la pequeña.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Tamara Báez, quien compartió una publicación celebrando el gesto de su expareja. “Tu felicidad es la mía, te felicito por tu habitación y hogar nuevo, mamita”, expresó en su cuenta de Instagram, junto a una foto de Jamaica disfrutando de su nueva cama.

En otro mensaje, Báez agregó: “Que seas siempre así de feliz, es lo que más le pido a Dios”, dejando en claro la emoción que generó en ella la sorpresa que L-Gante preparó para su hija.

