Un viaje al corazón ancestral de Villa Figueroa: imperdible especial de Uniendo Pueblos por los 60 años de Canal 7

Este domingo se emitió un nuevo capítulo de Uniendo Pueblos, una entrega que rescata la identidad y la memoria del interior santiagueño, y que ya está disponible para ver en todas nuestras plataformas.

Hoy 15:52

En el marco de los 60 años de Canal 7, este domingo el Noticiero 7 volvió a demostrar por qué la televisión pública santiagueña sigue siendo un puente vital entre nuestra historia y la identidad que nos sostiene.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se emitió un especial de Uniendo Pueblos dedicado a Villa Figueroa, una joya cultural del interior profundo, donde las raíces no se cuentan: se viven. El programa invita al público a reencontrarse con la memoria viva del pueblo, desde los lazos históricos que unen a esta tierra con la familia de Mama Antula —la primera santa argentina— hasta el legado entrañable de Felipe Corpos, poeta y cantor cuya voz sigue abrazando generaciones.

El ciclo también revive con respeto una de las tradiciones más sentidas del folklore santiagueño: la leyenda de la Telesita, ese mito que atraviesa el tiempo y que en Villa Figueroa encuentra un eco especial, casi ritual. Quienes aún no lo vieron tienen una oportunidad de oro: el especial sigue disponible en las plataformas del canal y vale cada minuto.

Es una invitación a mirar hacia atrás para entender quiénes somos, a celebrar nuestros 60 años de pantalla contando historias propias y, sobre todo, a hacer lo que mejor sabemos hacer: unir pueblos, corazones y memoria. No se lo pierdan.