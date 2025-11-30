Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 NOV 2025 | 34º
José Alperovich, hospitalizado de urgencia por un problema en el intestino

El exgobernador, condenado a 16 años de prisión y con detención domiciliaria, fue derivado a un centro médico luego de una complicación que requirió atención inmediata.

Hoy 16:50

José Alperovich fue sometido a una operación por una complicación gastrointestinal y se encuentra internado en el Hospital Italiano. Según trascendió, la cirugía tuvo lugar en la tarde de este domingo, después de que el político presentara malestar.

Este domingo, al aire de Buena semana (TN) Guillermo Lobo dio detalles del cuadro que presentó el exgobernador de Tucumán que cumple prisión domiciliaria en Puerto Madero, tras haber sido condenado a 16 años de prisión por haber violado a su sobrina.

“A raíz, de una molestia gastrointestinal que sufrió, se iniciaron una serie de consultas. Ante los síntomas compatibles con apendicitis o alguna otra cuestión intestinal, se decidió trasladarlo a un sanatorio privado de primer nivel como es el Hospital Italiano”, indicó el periodista.

Acto seguido, el conductor remarcó que se trató de una urgencia. “Todo indica que fue operado por síntomas compatibles con apendicitis, pero aún no está confirmado. No estaba programado. En un inicio, su entorno asoció esto a nervios por el casamiento, por su situación procesal o algo que haya comido en la fiesta, pero todo se fue agudizando hasta llegar a un problema más serio que requería una intervención en un centro de alta complejidad, señaló.

