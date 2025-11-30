Golpearon salvajemente y robaron a una jubilada en San Miguel de Tucumán

Una jubilada del Barrio Ejército Argentino fue atacada por un joven que ingresó a su vivienda con la excusa de pedir un vaso de agua. La mujer sufrió múltiples golpes, perdió la conciencia y fue despojada de dinero y su teléfono.

Hoy 17:29

Una jubilada de San Miguel de Tucumán vivió momentos de verdadero terror al ser brutalmente atacada dentro de su propia casa. El hecho ocurrió en el Barrio Ejército Argentino, cuando un joven tocó el timbre de la vivienda y pidió un vaso de agua.

La mujer, que se encontraba sola, abrió la puerta sin sospechar que aquel desconocido se transformaría en su agresor. Según relató la familia, el delincuente aprovechó la situación para forcejear con la abuela, golpearla repetidamente y dejarla inconsciente antes de robarle el dinero que guardaba y su teléfono celular, y luego escapar.

Minutos después, la víctima recuperó la conciencia, desorientada y con múltiples lesiones, y logró pedir ayuda. Fue trasladada para recibir atención médica, mientras sus allegados denunciaban el hecho ante las autoridades. La familia advirtió que la mujer quedó profundamente afectada tanto física como emocionalmente y expresó su temor de que el detenido recupere la libertad rápidamente.

El violento episodio generó conmoción en la zona. Vecinos del barrio manifestaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos y reclamaron mayor presencia policial para garantizar la seguridad en el área.