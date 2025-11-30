La Escuela de Tenis de mesa cerró el año con una divertida tarde de reconocimientos

Acompañados por familiares, los chicos compartieron un almuerzo y posteriormente una tarde de pileta y juegos.

Hoy 17:49

La Escuela de Tenis de Mesa de la ciudad de Fernández, a cargo del Prof. Daniel Martínez quien además integra la Comisión Directiva de la Asociación Santiagueña de Tenis de Mesa (ASTM), cerró el año deportivo con un encuentro de confraternización en un complejo local, donde acompañados por familiares, los chicos compartieron un almuerzo y posteriormente una tarde de pileta y juegos.

Durante la jornada los alumnos recibieron sus diplomas de reconocimiento por parte de la institución, y por supuesto hubo tenis de mesa como parte de los juegos que disfrutaron los chicos a lo largo de la tarde.

Durante el año 2025, la Escuela de Tenis de Mesa (Ping Pong) de la "Capital del Agro, participó y organizó diferentes torneos. Uno de ellos fue el torneo aniversario de la ciudad, en el mes de julio, que convocó a los jugadores de esta disciplina en el polideportivo de la Escuela Nº 814.

Al hacer uso de la palabra, el entrenador Carlos Martínez destacó la evolución de los alumnos en la práctica del tenis de mesa y los instó a continuar practicando deportes y desarrollar sus potenciales innatos. Asimismo agradeció el acompañamiento de las familias de los chicos y el respaldo del intendente Dr. Víctor Araujo quien a través del municipio, apoya la disciplina desde la Dirección de deportes a cargo del Prof. Nelo Iturre.

La Asociación Santiagueña de Tenis de Mesa (ASTM) es la entidad pionera y principal para el tenis de mesa en Santiago del Estero, fundada en 2004. Está asociada a la Federación de Tenis de Mesa de la Argentina (FATEM) y está compuesta por una comisión directiva, con Carlos Daniel Martínez como vicepresidente, Diego Farias como secretario y Vanina Catalfamo como tesorera.