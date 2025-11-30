Ingresar
El misterioso posteo de Ian Lucas en pleno rumor de romance con Evangelina Anderson

Tras coincidir en las grabaciones de MasterChef Celebrity, el mensaje del youtuber encendió las versiones.

Ian Lucas con Evangelina Anderson

Ian Lucas y Evangelina Anderson enfrentan rumores de romance. Aunque ellos desmintieron rotundamente la versión, sus actitudes en redes sociales no hacen más que alimentarla.

En las últimas horas, el youtuber sorprendió con una llamativa historia en Instagram donde se lo puede ver posando frente a un espejo con una musculosa blanca y un short negro.

El detalle fue el tema que seleccionó para musicalizar la publicación. “Mi refe” de Beéle. “Confirman en la calle que contigo es que salgo. ¿Entonce’ pa’ qué mentirno’ más? No sé pa’ qué seguir disimulando más”, dice el fragmento elegido por el youtuber.

Ian y Evangelina se conocieron en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), donde demostraron tener muy buen vínculo como compañeros. Sin embargo, días atrás, Luis Ventura aseguró que había nacido un romance.

