Donald Trump confirmó que habló con Maduro y calificó la conversación como “muy complicada”

El presidente estadounidense reconoció el contacto telefónico con el líder venezolano, aunque evitó revelar detalles. Afirmó que fue “una llamada telefónica” y sostuvo que no podía ampliar información por la complejidad del tema.

Hoy 19:26

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que mantuvo una conversación telefónica con el dictador venezolano Nicolás Maduro, aunque evitó dar detalles sobre el contenido del diálogo.

“La respuesta es sí”, respondió Trump a los periodistas a bordo del Air Force One cuando fue consultado por la información publicada por distintos medios de comunicación sobre la llamada con el líder chavista.

Interrogado acerca de cómo se desarrolló el intercambio, Trump añadió: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”.

El mandatario calificó el asunto como “muy complicado” e indicó que no podía ampliar información sobre la conversación.