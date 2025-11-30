Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 NOV 2025 | 30º
X
Mundo

Donald Trump confirmó que habló con Maduro y calificó la conversación como “muy complicada”

El presidente estadounidense reconoció el contacto telefónico con el líder venezolano, aunque evitó revelar detalles. Afirmó que fue “una llamada telefónica” y sostuvo que no podía ampliar información por la complejidad del tema.

Hoy 19:26

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que mantuvo una conversación telefónica con el dictador venezolano Nicolás Maduro, aunque evitó dar detalles sobre el contenido del diálogo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La respuesta es sí”, respondió Trump a los periodistas a bordo del Air Force One cuando fue consultado por la información publicada por distintos medios de comunicación sobre la llamada con el líder chavista.

Interrogado acerca de cómo se desarrolló el intercambio, Trump añadió: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”.

El mandatario calificó el asunto como “muy complicado” e indicó que no podía ampliar información sobre la conversación.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca aguantó la ventaja, le ganó a Argentinos en la Bombonera y jugará semis del Clausura
  2. 2. Colapinto finalizó 14º en el GP de Qatar, que tuvo a Verstappen como ganador y dejó al rojo vivo la lucha por el título
  3. 3. El tiempo para este domingo 30 de noviembre: descenso de temperatura y un día inestable en Santiago del Estero
  4. 4. Estudiantes de Río Cuarto volvió a Primera: empató con Madryn y se quedó con el segundo ascenso
  5. 5. El accidente nuestro de cada domingo: conductor se llevó puesta una columna de alumbrado público
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT