La fuerte tormenta que azotó durante la madrugada dejó múltiples daños y destrozos en Tintina

Fuertes vientos, intensas lluvias y caída de postes provocaron numerosos destrozos urbanos. Las autoridades trabajan en la zona para evaluar los daños y avanzar con las reparaciones.

Hoy 20:13

Un violento temporal azotó durante la madrugada a distintos sectores de la ciudad de Tintina, dejando un importante rastro de daños materiales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las fuertes ráfagas de viento, acompañadas por intensas tormentas, provocaron la caída de postes de energía eléctrica, árboles y estructuras livianas en múltiples barrios.

Tintina

Personal municipal y equipos de emergencia recorren desde temprano las zonas afectadas para despejar calles, retirar ramas y asegurar los sectores donde se registraron los mayores destrozos.

Tintina

Calles anegadas, árboles derribados, postes inclinados y viviendas con daños en techos forman parte del panorama que dejó la tormenta, que sorprendió a vecinos durante la madrugada.

Tintina

Las autoridades pidieron circular con precaución y evitar transitar por áreas donde aún se desarrollan tareas de limpieza y reparación para restablecer la normalidad de los servicios afectados.