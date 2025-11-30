Ingresar
La fuerte tormenta que azotó durante la madrugada dejó múltiples daños y destrozos en Tintina

Fuertes vientos, intensas lluvias y caída de postes provocaron numerosos destrozos urbanos. Las autoridades trabajan en la zona para evaluar los daños y avanzar con las reparaciones.

Hoy 20:13
Tintina

Un violento temporal azotó durante la madrugada a distintos sectores de la ciudad de Tintina, dejando un importante rastro de daños materiales.

Las fuertes ráfagas de viento, acompañadas por intensas tormentas, provocaron la caída de postes de energía eléctrica, árboles y estructuras livianas en múltiples barrios.

Personal municipal y equipos de emergencia recorren desde temprano las zonas afectadas para despejar calles, retirar ramas y asegurar los sectores donde se registraron los mayores destrozos. 

Calles anegadas, árboles derribados, postes inclinados y viviendas con daños en techos forman parte del panorama que dejó la tormenta, que sorprendió a vecinos durante la madrugada.

Las autoridades pidieron circular con precaución y evitar transitar por áreas donde aún se desarrollan tareas de limpieza y reparación para restablecer la normalidad de los servicios afectados.

