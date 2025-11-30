Jóvenes santiagueños brillaron en el Torneo Provincial Educativo de Ajedrez

Más de 45 estudiantes de Capital, La Banda y el interior participaron de una jornada marcada por el talento, el aprendizaje y un fuerte espíritu solidario. El certamen volvió a destacar el crecimiento del ajedrez en la provincia.

Hoy 20:27

El Torneo Provincial Educativo de Ajedrez reunió el pasado lunes 24 de noviembre a más de 45 niños y jóvenes de toda la provincia, en un encuentro que combinó competencia, camaradería y formación. Delegaciones de la ciudad Capital, La Banda, Añatuya, Frías y otras localidades dijeron presente en una jornada que reafirmó el auge del ajedrez en Santiago del Estero.

Torneo Provincial de Ajedrez

El evento fue organizado por la Asociación Santiagueña de Ajedrez, con el acompañamiento del RAS y la escuela Sin Enroque, además del respaldo de la Dirección de Deportes —a cargo del profesor Carlos Dapello— y de la intendenta Ing. Norma Fuentes.

Torneo Provincial de Ajedrez

La organización destacó el crecimiento sostenido de la disciplina, cada vez con más jóvenes compitiendo dentro y fuera de la provincia.

Los nuevos campeones provinciales quedaron definidos por categorías:

Primaria – 1.º Ciclo

1.º Castaño Bautista (Esc. Normal Manuel Belgrano)

2.º Montañés Giovanna (Mater Dei)

3.º Segura José Luis (Esc. Marcos Sastre)

Primaria – 2.º Ciclo

1.º Nallar Gael (Sgo. Apóstol)

2.º Sagania Lizandro (Col. San Francisco)

3.º Palavecino Vicente (Normal M. Belgrano)

4.º Moreno Lautaro (Esc. J. A. Roca – Añatuya)

Mejor Femenina: Monsalvo Emma (Asunción)

Secundaria

1.º Gómez Santiago (Bach. Perito Moreno)

2.º Carrizo Nicolás (Esc. Comercio – Banda)

3.º Celiz Thiago (Mons. Gottau)

Mejor Femenina: Generoso Mayra (Col. Santa Dorotea)

Además, la competencia sumó un gesto solidario que marcó la diferencia: los asistentes colaboraron con alimentos no perecederos que fueron entregados a un comedor infantil del barrio La Católica, reforzando el vínculo comunitario que caracteriza a este tipo de propuestas.

Desde la organización agradecieron el acompañamiento de las familias y el compromiso de todos los que impulsan el desarrollo del ajedrez en Santiago del Estero, una disciplina que continúa ganando espacio entre los más jóvenes y proyecta nuevos talentos con proyección provincial y nacional.