Buscan desesperadamente a Gino, un perro perdido en Campo Contreras

El animal, de tamaño mediano y con una lesión en la pata trasera derecha, se extravió en la noche del 29 de noviembre en la zona de Lugones y Circunvalación.

Hoy 20:43
Gino

La familia de Gino, un perrito mestizo de tamaño mediano, lanzó un pedido urgente para poder encontrarlo luego de que se extraviara el 29 de noviembre por la noche en la zona de Lugones y Circunvalación, en el barrio Campo Contreras.

El animal es fácilmente identificable porque renguea de la pata trasera derecha debido a una lesión en la cadera. Desde su hogar explicaron que es dócil y que puede asustarse si se encuentra solo o desorientado.

Además, informaron que se ofrece recompensa para cualquier persona que pueda retenerlo y avisar a su familia.

Quienes tengan información pueden comunicarse al 3854185697.

