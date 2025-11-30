Una mujer fue asesinada en su vivienda y su expareja murió al chocar mientras huía

La víctima, Cecilia Ojeda, tenía 40 años. El hombre, señalado como principal sospechoso, falleció tras impactar contra un camión cuando intentaba escapar.

Hoy 20:45

Una mujer de 40 años fue asesinada este domingo en la ciudad santafesina de Esperanza. Horas después, el principal sospechoso es su expareja y padre de sus hijos, que murió al chocar con su moto mientras escapaba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo comenzó cerca del mediodía, cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación de violencia en una casa ubicada en las calles Moreno y Bosch.

La víctima Cecilia Ojeda fue encontrada muerta por su hermano, que se acercó al lugar ante la falta de respuesta a sus llamados.

El cuerpo de la mujer tenía lesiones compatibles con un fuerte traumatismo, consignaron medios locales. Si bien los vecinos llamaron a emergencias para auxiliarla, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Al lugar también llegó personal de la Policía Científica, que realizó levantamiento de rastros, toma de muestras y documentación fotográfica para reconstruir el hecho.

Las primeras pistas indicaban que el presunto agresor sería su expareja, Diego Durán, sobre quien pesaba una restricción judicial vigente.

Los testigos lo vieron irse del domicilio en una moto. Por ese motivo, las autoridades activaron un operativo de búsqueda para localizarlo.