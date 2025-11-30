Hallaron sin vida a un joven de 30 años dentro de una vivienda en el barrio Jerarquizado Municipal

El hecho ocurrió este domingo por la tarde. Su pareja lo encontró en el baño y dio aviso a las autoridades. La Fiscalía ordenó la intervención de Homicidios y Criminalística, además de la autopsia correspondiente.

Hoy 21:27

Las autoridades intervinieron en la tarde de este domingo tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de 30 años, en una vivienda del barrio Jerarquizado Municipal, en la ciudad Capital.

Según las primeras averiguaciones, la pareja del joven relató que él había ingresado al baño y tardaba más de lo habitual en salir. Ante la falta de respuestas, intentó abrir la puerta y lo encontró sin signos vitales, por lo que de inmediato dio aviso a los servicios de emergencia.

A partir de la denuncia, el fiscal de turno dispuso la presencia de personal de la Dirección de Homicidios y Delitos Complejos, quienes realizaron las tareas de rigor en el lugar, junto al equipo de Criminalística para reunir los elementos necesarios de la escena.

Además, la Fiscalía ordenó la autopsia correspondiente con el fin de establecer las causas del deceso y avanzar en la línea de investigación.