Lavalle festejó sus 137 años con un acto multitudinario y anuncios de obras

El ministro Ángel Niccolai y el comisionado José Saín encabezaron el acto oficial, que incluyó entrega de viviendas y mensajes de compromiso con el crecimiento local.

Hoy 21:53

Con un emotivo acto que convocó a gran cantidad de vecinos, la localidad de Lavalle, ubicada en el departamento Guasayán, celebró su 137° aniversario.

En representación del Gobierno de la provincia estuvo el ministro de Desarrolló Social, Angel Niccolai, quien acompañó al comisionado municipal José Saín en la entrega de viviendas sociales y en la ceremonia protocolar.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del comisionado Saín. "Continuaremos impulsando la lucha por el bienestar mediante la concreción de obras fundamentales, tales como viviendas sociales, infraestructura vial, modernización urbana y ampliación del alumbrado público. Nuestro crecimiento sostenido es el resultado de un esfuerzo compartido", expresó.

Posteriormente, el ministro Niccolai, transmitió los saludos del gobernador Gerardo Zamora y del jefe de Gabinete y gobernador electo, Elías Suárez.

En su mensaje agradeció al pueblo de Lavalle por su apoyo al proyecto de provincia que logró una notable transformación en las últimas dos décadas.

"Tenemos la responsabilidad de continuar trabajando sin descanso para concretar acciones que nos permitan seguir creciendo y consolidarnos en el contexto nacional. Reiteramos nuestro compromiso de seguir defendiendo firmemente los derechos de nuestros ciudadanos y los principios del federalismo", dijo.

También se mostró gratificado por el crecimiento de Lavalle y expresó su deseo de continuar por esa misma senda.