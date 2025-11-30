Calidad de Vida de la Municipalidad informó los barrios en donde se realizarán esta semana las fumigaciones

El lunes las tareas se realizarán en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Santa Lucía e Industria.

Hoy 22:00

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios en dónde trabajará esta semana con su programa de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos.

El lunes las tareas se realizarán en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Santa Lucía e Industria.

El martes los trabajos se localizarán en los barrios Siglo XX, Siglo XXI, Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles están previstas las pulverizaciones en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves será en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colón, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes las fumigaciones se desarrollarán en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.