Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 NOV 2025 | 27º
X
Locales

Calidad de Vida de la Municipalidad informó los barrios en donde se realizarán esta semana las fumigaciones

El lunes las tareas se realizarán en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Santa Lucía e Industria.

Hoy 22:00

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios en dónde trabajará esta semana con su programa de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El lunes las tareas se realizarán en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Santa Lucía e Industria.

El martes los trabajos se localizarán en los barrios Siglo XX, Siglo XXI, Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles están previstas las pulverizaciones en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves será en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colón, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes las fumigaciones se desarrollarán en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.

TEMAS Municipalidad de la Capital

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca aguantó la ventaja, le ganó a Argentinos en la Bombonera y jugará semis del Clausura
  2. 2. Colapinto finalizó 14º en el GP de Qatar, que tuvo a Verstappen como ganador y dejó al rojo vivo la lucha por el título
  3. 3. El tiempo para este domingo 30 de noviembre: descenso de temperatura y un día inestable en Santiago del Estero
  4. 4. Estudiantes de Río Cuarto volvió a Primera: empató con Madryn y se quedó con el segundo ascenso
  5. 5. El accidente nuestro de cada domingo: conductor se llevó puesta una columna de alumbrado público
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT