Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 NOV 2025 | 27º
X
Locales

Fiscalía de la Municipalidad tramita la reparación de daños a su patrimonio causado por conductores imprudentes

El fiscal municipal, Martín Ramos, recordó que estas situaciones ocurren con frecuencia por maniobras temerarias o imprudentes en el ejercicio de la conducción de rodados.

Hoy 22:09

La Fiscalía de la Municipalidad de la Capital informó que iniciará las acciones que correpondan por daños al patrimonio público al conductor que durante la mañana del domingo, destruyó con su vehículo una columna del alumbrado público de la avenida Lugones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al respecto, el fiscal municipal, Martín Ramos, recordó que estas situaciones ocurren con frecuencia por maniobras temerarias o imprudentes en el ejercicio de la conducción de rodados, especialmente durante los fines de semana.

El funcionario remarcó que ya se realizaron varios trámites por reparación de daños en columnas de alumbrado público, canteros, cestos de residuos, farolas, bancos, rejas, entre otros.

Ramos indicó en principio se procura llegar a soluciones extrajudiciales o en su defecto, se interponen demandas judiciales para recomponer el equipamiento urbano de patrimonio del municipio.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca aguantó la ventaja, le ganó a Argentinos en la Bombonera y jugará semis del Clausura
  2. 2. Colapinto finalizó 14º en el GP de Qatar, que tuvo a Verstappen como ganador y dejó al rojo vivo la lucha por el título
  3. 3. El tiempo para este domingo 30 de noviembre: descenso de temperatura y un día inestable en Santiago del Estero
  4. 4. Estudiantes de Río Cuarto volvió a Primera: empató con Madryn y se quedó con el segundo ascenso
  5. 5. El accidente nuestro de cada domingo: conductor se llevó puesta una columna de alumbrado público
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT