Fiscalía de la Municipalidad tramita la reparación de daños a su patrimonio causado por conductores imprudentes

Hoy 22:09

La Fiscalía de la Municipalidad de la Capital informó que iniciará las acciones que correpondan por daños al patrimonio público al conductor que durante la mañana del domingo, destruyó con su vehículo una columna del alumbrado público de la avenida Lugones.

Al respecto, el fiscal municipal, Martín Ramos, recordó que estas situaciones ocurren con frecuencia por maniobras temerarias o imprudentes en el ejercicio de la conducción de rodados, especialmente durante los fines de semana.

El funcionario remarcó que ya se realizaron varios trámites por reparación de daños en columnas de alumbrado público, canteros, cestos de residuos, farolas, bancos, rejas, entre otros.

Ramos indicó en principio se procura llegar a soluciones extrajudiciales o en su defecto, se interponen demandas judiciales para recomponer el equipamiento urbano de patrimonio del municipio.