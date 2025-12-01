Tragedia en Los Quiroga: un adolescente de 14 años murió en un violento choque entre una moto y una camioneta

El siniestro ocurrió en el paraje La Casilla. El menor, de 14 años y con domicilio en el paraje Los Soria, falleció en el lugar. El conductor de la camioneta quedó aprehendido por orden judicial.

Un grave accidente de tránsito se registró alrededor de las 21 horas de este domingo en el paraje La Casilla, sobre Ruta 8, en la localidad de Los Quiroga, donde una motocicleta de baja cilindrada y una camioneta colisionaron violentamente.

Según las primeras actuaciones, una camioneta Chevrolet S10 blanca, conducida por un hombre de apellido Almaraz, impactó con un motovehículo 110 cc, que terminó debajo del rodado de mayor porte. El joven motociclista, un adolescente de 14 años, identificado con el apellido Díaz y con domicilio en paraje Los Soria, fue hallado sin signos vitales.

Personal policial de la Subcomisaría Los Quiroga llegó rápidamente al lugar y solicitó asistencia médica. Minutos después arribó la ambulancia M-10, a cargo de una paramédica que constató el fallecimiento del menor.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Guido, intervinieron equipos de Sanidad Policial, Policía Científica y Bomberos, quienes realizaron las tareas de rigor correspondientes. Además, se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la autopsia.

El conductor de la camioneta quedó aprehendido mientras avanza la investigación para determinar las causas del siniestro.