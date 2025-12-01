Nuevos testimonios complican la situación de la contadora acusada de estafa

Se trata de Soledad Castelli, señalada como autora de una estafa a través de cheques sin fondo que supera los $120.000.000.

Hoy 06:44

Mientras la Fiscalía a cargo de la Dra. Celia Mussi avanza en la investigación en contra de la contadora Soledad Castelli, quien está acusada de generar un desfalco de más de $ 120.000.000, en las próximas horas se presentarían nuevas denuncias en su contra.

Fuentes judiciales cercanas a la investigación que lleva a cabo el Departamento Delitos Económicos y tiene como imputada a la contadora, empleada del Tribunal de Cuentas de la provincia, indicaron que en la jornada de hoy al menos dos acusaciones formales se presentarían en su contra.

Castelli está sospechada de una millonaria estafa en concepto de una frustrada compra de un vehículo de alta gama y de recurrir a cheques carentes de fondos, en perjuicio de Carlos Rubén Silva.

Según la incipiente investigación que lleva a cabo la representante del Ministerio Público, Silva entregó diversas sumas de dinero en concepto de una inversión en vehículos de alta gama. Castelli señalaba ser el rostro visible de operatorias con unidades 0 km., siempre de alta gama.

Silva habría provisto a la contadora de varios millones por un coche y como señal de garantías, recibía de Castelli cheques. Cumplido el tiempo prudencial, no se hizo la operación y Silva buscó reabastecerse de su inversión. Acudió a un banco para cobrar los cheques y le informaron que adolecían de fondos, con un perjuicio de $ 120.000.000 aproximadamente.

A requerimiento de la Dra. Mussi, el juez de Control y Garantías —Dr. Darío Alarcón— el día viernes se llevó a cabo un allanamientos en barrio Mosconi, otro en avenida Aguirre (S) al 700 donde se logró apresarla. Además se secuestró un celular y documentación.

Una vez que la contadora quedó tras las rejas, varios damnificados habrían concurrido ante los investigadores señalando que habrían sido víctimas de maniobras similares por parte de Castelli. Algunos de ellos hoy concurrían ante la Dra. Mussi para denunciarla.

En el marco de la investigación también hoy la contadora será trasladada a las instalaciones del Ministerio Público Fiscal para ser indagada, acusada del delito de "estafa y amenazas en concurso real de delitos".