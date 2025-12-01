Tras cuatro divorcios Jennifer López vende sus anillos de compromiso

La artista sorprendió al poner en circulación algunas de sus joyas más simbólicas mientras protagoniza la nueva campaña de anillos de compromiso de la marca turca Zen Diamond, en medio de una etapa de repliegue personal y foco profesional.

Hoy 07:55

Cada movimiento de Jennifer López genera impacto global: su trayectoria, su figura mediática y sus relaciones la mantienen en el centro de la escena. Esta vez, la artista vuelve a ser noticia por una decisión íntima con gran peso simbólico: la venta de una selección de sus anillos de compromiso.

Según trascendió, JLo es ahora la imagen de Zen Diamond, una prestigiosa joyería turca especializada en anillos de compromiso. En la campaña aparece con un look nupcial y piezas de diseño opulento. La particularidad es que algunas de esas joyas están asociadas a relaciones muy mediáticas, lo que despertó la duda central entre sus seguidores: ¿hay un anillo puntual —uno muy reciente y muy comentado— incluido en esta puesta en circulación?

El acuerdo se da en un momento clave para la cantante. Tras su divorcio de Ben Affleck, a comienzos de 2025, López decidió reforzar su perfil profesional y mantenerse activa con giras, proyectos musicales y alianzas comerciales. Fuentes cercanas aseguran que la motivación detrás de la colaboración no es económica, sino estratégica: continuar vigente desde el terreno laboral sin desconectarse del diálogo cultural.

A lo largo de su vida, Jennifer López recibió seis anillos de compromiso y contrajo matrimonio en varias de esas oportunidades. El más costoso fue el que le entregó Marc Anthony, padre de sus mellizos, valuado en unos 6,5 millones de dólares. Su historia personal, marcada por romances de alto perfil y decisiones que siempre generan conversación, vuelve a mostrar el peso simbólico de su figura en la industria del entretenimiento y en la cultura pop.