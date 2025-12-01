Así lo expresó en su columna de este lunes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:21

En su columna de este lunes para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados advirtió que “para el 60% de la gente no es fácil llegar a fin de mes”, en un contexto económico que combina aumentos constantes y mayor presión financiera sobre los hogares.

Granados señaló que, mientras ingresan dólares por el récord en el trigo y se incrementa la llegada de camiones a los puertos, también crece el gasto por turismo en el exterior, lo que provocó que 9 mil millones de dólares salieran del país. Según explicó, antes de las elecciones “se empeñó todo para comprar dólares”, tanto por parte de empresas como de particulares, lo que derivó en la aparición de propuestas de perdón fiscal o blanqueo que ya circulan en el ámbito oficial.

El analista también destacó un aumento en la mora de las familias, que enfrentan dificultades para pagar créditos, y sostuvo que el proceso económico actual “no tiene marcha atrás” debido a la debilidad de la oposición. En este marco, consideró necesario mejorar la productividad, adaptarse a los cambios y reformular el sistema de las pymes para enfrentar los tiempos que se avecinan, que calificó como “difíciles” para algunos sectores.

En el plano político, Granados sostuvo que “el kirchnerismo se convirtió en un partido del conurbano bonaerense” y mencionó que Axel Kicillof impulsó la creación del INCAA bonaerense, mientras que Máximo Kirchner e Martín Insaurralde mantienen influencia sobre áreas como el juego y la obra social provincial. Agregó que el escenario legislativo también muestra desequilibrios: “de siete comisiones va a manejar 18 el Gobierno”, afirmó.

Por último, Granados anticipó cuáles serán los ejes legislativos inmediatos: el presupuesto, la ley de glaciares, el perdón fiscal y la responsabilidad financiera. Recién en enero comenzaría la discusión sobre la reforma laboral.