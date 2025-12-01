El Gobierno aumentó el presupuesto para salud, seguridad, educación y jubilaciones

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y representa la primera modificación en la gestión de Manuel Adorni.

Hoy 08:46

Por DNU, el Gobierno volvió a ampliar el Presupuesto 2025 para aumentar las partidas en salud, seguridad, Anses, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y Educación.

La medida fue oficializada este lunes 1 de diciembre a través del decreto de necesidad y urgencia 849/2025 publicado en el Boletín Oficial, el primero en la gestión de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

En los considerandos del documento se especifica que, “dada la emergencia económica actual, es necesario que el Gobierno Nacional pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones”.

Además, se señala que, para ello, “corresponde adecuar el presupuesto nacional que se encontrará vigente a lo largo del corriente ejercicio, asignando recursos adicionales a áreas concretas”.

Así, se informó que la ampliación contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional.