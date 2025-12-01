El Gobierno aumentó el presupuesto para salud, seguridad, educación y jubilaciones

En ese mismo sentido, se especificó que se utilizará el aumento para el incremento de los salarios del personal de las Fuerzas de Seguridad, además de la caja de retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal así como la del personal militar de las Fuerzas Armadas y del Personal de la Policía de Establecimientos Navales.
Asimismo, se amplió el presupuesto para Salud que implican sostener programas del Ministerio y varios hospitales nacionales de alta complejidad: Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, René Favaloro, SAMIC Presidente Néstor Kirchner y el del Bicentenario Esteban Echeverría.
Además, se destinará para el pago de pensiones no contributivas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el para el subsidio extraordinario que reciben esos mismos beneficiarios a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
El Ministerio de Capital Humano también verá un incremento en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para incorporar más fondos a la Prestación Alimentar.
Por el lado de la Secretaría de Educación, habrá un refuerzo para salarios universitarios, docentes y no docentes. También para compra de computadoras, Becas Progresar, comedores escolares, Jornada Extendida en escuelas.
Por el lado de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se incorporará más presupuesto para programas laborales: Volver al Trabajo, Fomentar, Intercosecha y para prestaciones por desempleo.
En Anses se aumentará el presupuesto para prestaciones previsionales (actualizaciones por Ley de Movilidad), asignaciones familiares, Programa 1000 Días, transferencias al PAMI (por retenciones a haberes previsionales) y Prestación Mensual de Oncopediatría.
Con respecto a la deuda pública, se realizará un ajuste del presupuesto para poder pagar los servicios de la deuda del año y para el pago de obligaciones del Tesoro: refuerzo del tercer incremento de capital del BID Invest, financiar a varias empresas y organismos públicos, radio y TV Argentina, Casa de Moneda, YCRT, Belgrano Cargas, SOFSE, ACUMAR y ENARD.
Por último, se realizarán ajustes presupuestarios porque algunos organismos cambiaron su naturaleza jurídica durante 2025 y se especificó que se autoriza al Ministerio de Economía a modificar o disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero (FONDESGAS) para redefinir cómo se financian las obras de transporte de gas.