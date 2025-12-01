Tras una fuerte pelea con su hermano, fue a su casa y lo ejecutó de un disparo

La víctima, de 63 años y oriunda de San Roque (Punilla), murió en el acto. El atacante huyó y es buscado por la Policía.

Hoy 09:20

Un brutal crimen conmociona a la localidad de San Roque, en el valle de Punilla. Un hombre de 63 años fue asesinado de un balazo dentro de su propia casa luego de una fuerte discusión con su hermano.

La violenta secuencia tuvo lugar durante la noche de este domingo en una vivienda ubicada a la altura del kilómetro 25½ de la Ruta E-55.

De acuerdo con los testimonios recogidos por la Policía, los hermanos habían protagonizado un enfrentamiento minutos antes. Tras retirarse del lugar, el agresor regresó armado y entró a la vivienda, donde efectuó el disparo que terminó con la vida de la víctima.

Un servicio de emergencias constató el fallecimiento en el lugar. Dentro del domicilio, los efectivos secuestraron un arma de fuego que será sometida a peritajes por parte de Policía Judicial para determinar si fue utilizada en el ataque.

El homicida se dio a la fuga y es buscado por las autoridades. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Turno 2, a cargo del fiscal Ricardo Mazzuchi.