Ruta 2: un motociclista falleció al chocar contra una camioneta

La víctima, de 41 años, murió en el acto y un joven que viajaba con él fue trasladado al hospital con heridas. La Justicia intenta establecer cómo fue el choque.

Hoy 09:25
El accidente ocurrió en Chilibroste

Un motociclista de 41 años murió este domingo por la noche luego de protagonizar un violento choque en la Ruta 2, a la altura de Chilibroste. Según las primeras informaciones, la moto Keller 150 cc en la que viajaban dos personas colisionó con una camioneta Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 80 años.

A raíz del impacto, el conductor de la moto perdió la vida en el lugar. Su acompañante, un joven de 24 años, fue asistido por los servicios de emergencia y trasladado al dispensario de Noetinger para recibir una mejor atención médica.

Las autoridades trabajan para establecer cómo ocurrió el fatal episodio y qué circunstancias derivaron en la colisión entre ambos vehículos.

