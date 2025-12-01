La delegación de Santiago del Estero, en la élite del tenis de mesa argentino

Destacada participación en el Abierto de la República de Tenis de mesa y el Selectivo Nacional.
El tenis de mesa santiagueño atraviesa un momento histórico. Con esfuerzo, disciplina y un trabajo deportivo sostenido, los atletas de la provincia se consolidan como protagonistas en los principales certámenes nacionales, como lo son, El Abierto de la República y el Selectivo Nacional; ambas competencias realizadas en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).
Durante el Abierto de la República de Tenis de Mesa, los representantes de Santiago del Estero demostraron su talento y temple competitivo, alcanzando reconocimientos que los posicionan entre los mejores del país.
No menos importante fue la actuación en el Selectivo Nacional realizado en el CeNARD, donde los santiagueños y la región norte, volvieron a ser protagonistas. Allí, varios jugadores lograron, la tan ansiada clasificación, y ser parte de la Selección Nacional de Tenis de Mesa. Este logro alcanzado, ratifican el nivel de excelencia de las y los deportistas de Santiago, consolidando a la provincia como una cantera de talentos que nutre al tenis de mesa argentino.
Preparación de los jugadores para los desafíos de 2026
Los jugadores de la Asociación Norte Tenis de Mesa (A.N.T.M.) y la Escuela Eber Calosso se encuentran actualmente enfocados en una preparación exhaustiva para encarar los torneos y desafíos que se avecinan en el año 2026 y consolidar el crecimiento del tenis de mesa en Santiago del Estero.
Resultados y logros:
Luciana Frías Paz,
Campeona Damas sub 19.
Campeona del Selectivo Nacional
Cuartos de final de Damas Todo Competidor
Campeona en Dobles Damas todo Competidor
Malena López Auat
Cuartos de final en sub 19 y todo competidor
Segunda paleta suplente sub 19 en el selectivo nacional
Constantina Sialle
Cuartos de final en sub 13
Octavos de final en sub 15
Segunda paleta suplente sub 13 en el Selectivo Nacional.
Zoe Forray Achaval
Octavos de final sub 13
Sub campeona Llave B sub 15
Puesto 11 en el Selectivo Nacional
Piero Rojas Zanni
16 avos sub 11
32 avos sub 13
Puesto 9 en el selectivo nacional
Gregorio Molina
16 avos en Sub 15 y Sub 19
Benicio Aragón
32 avos sub 19
16 avos sub 15
Julián Saraco
16 avos en sub 17
Octavos de final sub 19
Valentín Serrano
Cuartos de final en Dobles Todo Competidor
Zona en todo competidor
Octavos de final Sub 23
Agustín Cocheri
Cuartos de final en Dobles Todo Competidor
Cuartos de final sub 23
Categoría Senior:
Gustavo López
Octavos de final sub 50 y sub 40
Emilio Sialle octavos de final sub 40