La delegación de Santiago del Estero, en la élite del tenis de mesa argentino

Destacada participación en el Abierto de la República de Tenis de mesa y el Selectivo Nacional.

Hoy 09:35

El tenis de mesa santiagueño atraviesa un momento histórico. Con esfuerzo, disciplina y un trabajo deportivo sostenido, los atletas de la provincia se consolidan como protagonistas en los principales certámenes nacionales, como lo son, El Abierto de la República y el Selectivo Nacional; ambas competencias realizadas en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).

Durante el Abierto de la República de Tenis de Mesa, los representantes de Santiago del Estero demostraron su talento y temple competitivo, alcanzando reconocimientos que los posicionan entre los mejores del país.

No menos importante fue la actuación en el Selectivo Nacional realizado en el CeNARD, donde los santiagueños y la región norte, volvieron a ser protagonistas. Allí, varios jugadores lograron, la tan ansiada clasificación, y ser parte de la Selección Nacional de Tenis de Mesa. Este logro alcanzado, ratifican el nivel de excelencia de las y los deportistas de Santiago, consolidando a la provincia como una cantera de talentos que nutre al tenis de mesa argentino.

Preparación de los jugadores para los desafíos de 2026

Los jugadores de la Asociación Norte Tenis de Mesa (A.N.T.M.) y la Escuela Eber Calosso se encuentran actualmente enfocados en una preparación exhaustiva para encarar los torneos y desafíos que se avecinan en el año 2026 y consolidar el crecimiento del tenis de mesa en Santiago del Estero.

Resultados y logros:

Luciana Frías Paz,

Campeona Damas sub 19.

Campeona del Selectivo Nacional

Cuartos de final de Damas Todo Competidor

Campeona en Dobles Damas todo Competidor

Malena López Auat

Cuartos de final en sub 19 y todo competidor

Segunda paleta suplente sub 19 en el selectivo nacional

Constantina Sialle

Cuartos de final en sub 13

Octavos de final en sub 15

Segunda paleta suplente sub 13 en el Selectivo Nacional.

Zoe Forray Achaval

Octavos de final sub 13

Sub campeona Llave B sub 15

Puesto 11 en el Selectivo Nacional

Piero Rojas Zanni

16 avos sub 11

32 avos sub 13

Puesto 9 en el selectivo nacional

Gregorio Molina

16 avos en Sub 15 y Sub 19

Benicio Aragón

32 avos sub 19

16 avos sub 15

Julián Saraco

16 avos en sub 17

Octavos de final sub 19



Valentín Serrano

Cuartos de final en Dobles Todo Competidor

Zona en todo competidor

Octavos de final Sub 23

Agustín Cocheri

Cuartos de final en Dobles Todo Competidor

Cuartos de final sub 23

Categoría Senior:

Gustavo López

Octavos de final sub 50 y sub 40

Emilio Sialle octavos de final sub 40