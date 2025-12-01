Violento ataque en un templo evangélico: una mujer fue agredida y su pareja quedó detenida

Una mujer de 51 años fue rescatada por la policía en La Banda luego de que su pareja irrumpiera en un templo evangélico, la sacara por la fuerza e intentara abusarla.

Hoy 09:37

Un grave episodio de violencia de género se registró el sábado por la noche en el barrio La Isla, en la ciudad de La Banda, cuando una mujer fue violentamente atacada por su pareja mientras participaba de un evento en un templo evangélico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El caso salió a la luz alrededor de las 22 horas, cuando vecinos alertaron a la policía a los gritos pidiendo auxilio, al observar que la víctima estaba siendo sacada por la fuerza del lugar. Al llegar al templo, ubicado sobre calle Pública, los efectivos se encontraron con varias personas que señalaban que el agresor había escapado con la mujer hacia la zona de una cancha de fútbol.

Los uniformados emprendieron la búsqueda inmediatamente. En el camino se cruzaron con un joven de 22 años, sobrino de la víctima, quien al conocer lo ocurrido los guió hasta la vivienda de la mujer.

Mientras la policía aguardaba en la puerta, el joven ingresó y encontró a su tía en una esquina de la habitación, con una herida sangrante en el labio. En ese momento se enfrentó con la pareja de la mujer, hasta que los efectivos ingresaron y lograron reducir al agresor.

Más tarde, la víctima relató que su pareja se encontraba alcoholizada y que, tras sacarla del templo, la llevó hasta su casa, la encerró en una habitación e intentó obligarla a mantener relaciones sexuales, golpeándola cuando ella se negó.

La mujer fue trasladada al CIS Banda para recibir atención médica, mientras que el acusado quedó alojado en la Comisaría 15, por orden del fiscal Mariano Gómez, de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar.