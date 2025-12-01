Pirotecnia en las fiestas: cómo evitar el estrés en tus mascotas

La sensibilidad auditiva de las mascotas las vuelve especialmente vulnerables al estruendo. Cómo prepararlas para Navidad y Año Nuevo.
Las mascotas sufren mucho con los ruidos producidos por el uso de pirotecnia, ya que los perciben con mucha más nitidez que los humanos. Es importante saber cómo actuar durante las noches del 24 y 31 de diciembre, para que los perros y gatos se sientan protegidos.
Además del sonido, los perros y gatos pueden tener mucho miedo a las luces brillantes. Por lo tanto, se aconseja cerrar todas las puertas y ventanas del lugar donde se va a quedar el animal, y cubrirlas con cortinas para que el ambiente sea más seguro. Esto ayudará a amortiguar el ruido y a suavizar el impacto de las luces.
Mascotas y pirotecnia
Muchos perros sienten a los fuegos artificiales como una amenaza, ya que son ruidosos e inesperados. Uno de los consejos principales es usar una técnica llamada Tellington Touch, que consiste en vendar estratégicamente algunos puntos del cuerpo del perro para que se sienta más seguro. Se puede usar una venda o tela.
El procedimiento es simple: hay que colocar la tela a la altura del pecho del perro, cruzar los extremos después del cuello en el área de la espalda y luego hacer lo mismo debajo de la espalda. Finalmente, atar un nudo firme al costado de la columna vertebral. No se recomienda utilizarla para los gatos.
El método Tellington Ttouch tiene el objetivo de provocar relajación en una mascota y le permita adaptarse a estímulos externos que sean estresantes para ella. Se recomienda colocarlo como mínimo 30 minutos antes de que comiencen los ruidos molestos, para que pueda acostumbrarse.
Ya sea que se quedan solos en la casa o no, es importante que estén en un espacio cerrado y tranquilo. Una habitación donde tengan su comida y agua, y el lugar donde suelen dormir será ideal. La recomendación de los expertos es poner música tranquila a sonido ambiente, ya que ayudará a que se relajen.
Si suelen convivir juntos sin problema, es recomendable dejar juntos a los perros y gatos, ya que la compañía también favorecerá a que estén calmados.
No medicarlos: salvo que sea por expresa recomendación del médico veterinario, no se recomienda darles tranquilizantes a los animales. La falta de costumbre, junto con el miedo, puede ser contraproducente para ellos.