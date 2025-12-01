Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 DIC 2025 | 25º
X
Mascotas

Pirotecnia en las fiestas: cómo evitar el estrés en tus mascotas

La sensibilidad auditiva de las mascotas las vuelve especialmente vulnerables al estruendo. Cómo prepararlas para Navidad y Año Nuevo.

Hoy 09:56
Mascotas y pirotecnia

Las mascotas sufren mucho con los ruidos producidos por el uso de pirotecnia, ya que los perciben con mucha más nitidez que los humanos. Es importante saber cómo actuar durante las noches del 24 y 31 de diciembre, para que los perros y gatos se sientan protegidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además del sonido, los perros y gatos pueden tener mucho miedo a las luces brillantes. Por lo tanto, se aconseja cerrar todas las puertas y ventanas del lugar donde se va a quedar el animal, y cubrirlas con cortinas para que el ambiente sea más seguro. Esto ayudará a amortiguar el ruido y a suavizar el impacto de las luces.

Mascotas y pirotecnia Mascotas y pirotecnia

Muchos perros sienten a los fuegos artificiales como una amenaza, ya que son ruidosos e inesperados. Uno de los consejos principales es usar una técnica llamada Tellington Touch, que consiste en vendar estratégicamente algunos puntos del cuerpo del perro para que se sienta más seguro. Se puede usar una venda o tela.

El procedimiento es simple: hay que colocar la tela a la altura del pecho del perro, cruzar los extremos después del cuello en el área de la espalda y luego hacer lo mismo debajo de la espalda. Finalmente, atar un nudo firme al costado de la columna vertebral. No se recomienda utilizarla para los gatos.

El método Tellington Ttouch tiene el objetivo de provocar relajación en una mascota y le permita adaptarse a estímulos externos que sean estresantes para ella. Se recomienda colocarlo como mínimo 30 minutos antes de que comiencen los ruidos molestos, para que pueda acostumbrarse.

Ya sea que se quedan solos en la casa o no, es importante que estén en un espacio cerrado y tranquilo. Una habitación donde tengan su comida y agua, y el lugar donde suelen dormir será ideal. La recomendación de los expertos es poner música tranquila a sonido ambiente, ya que ayudará a que se relajen.

Si suelen convivir juntos sin problema, es recomendable dejar juntos a los perros y gatos, ya que la compañía también favorecerá a que estén calmados.

No medicarlos: salvo que sea por expresa recomendación del médico veterinario, no se recomienda darles tranquilizantes a los animales. La falta de costumbre, junto con el miedo, puede ser contraproducente para ellos.

TEMAS fiestas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hallaron sin vida a un joven de 30 años dentro de una vivienda en el barrio Jerarquizado Municipal
  2. 2. Tragedia en Los Quiroga: un adolescente de 14 años murió en un violento choque entre una moto y una camioneta
  3. 3. La postal navideña de Luisana Lopilato que despertó sospechas de embarazo
  4. 4. El tiempo para este lunes 1 de diciembre en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y emiten una alerta amarilla por tormentas fuertes
  5. 5. Fiscalía de la Municipalidad tramita la reparación de daños a su patrimonio causado por conductores imprudentes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT