“Sos un ángel en mi camino”: el mensaje de Vin Diesel al cumplirse 12 años de la muerte de Paul Walker

El actor compartió unas palabras en redes sociales para homenajear a su amigo y compañero de “Rápidos y furiosos”.

Hoy 10:02

A 12 años de la muerte de Paul Walker, Vin Diesel hizo un par de posteos muy emotivos en el que recordó a su amigo y compañero de la saga Rápido y Furioso.

El actor compartió dos fotos en las que se los ve juntos en diferentes momentos del backstage de la recordada saga de acción.

“El universo sigue poniendo ángeles en mi camino. Sé que sos parte de eso...una hermandad eterna. Te amaré por siempre”, escribió, junto una instantánea de ambos durante el rodaje del film.

Posteo

En otros posteo, Vin Diesel subió una imagen en la que habla con Walker en una escalera. “Doce años y no hay un día que pase en que no te extrañe”, remarcó el héroe de acción en sus redes.

Además de Vin Diesel, la hija de Paul Walker, Meadow, también compartió un conmovedor posteo con postales inéditas de su papá.

La modelo subió a su perfil de Instagram tres fotos de lo que parece ser un festejo íntimo de cumpleaños cuando era una nena. Allí se la ve muy cerca de su papá, que fue quien la crío casi en soledad. “Doce años sin vos. Te amo para siempre”, escribió.