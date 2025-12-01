Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 DIC 2025 | 25º
X
Espectaculos

“Sos un ángel en mi camino”: el mensaje de Vin Diesel al cumplirse 12 años de la muerte de Paul Walker

El actor compartió unas palabras en redes sociales para homenajear a su amigo y compañero de “Rápidos y furiosos”.

Hoy 10:02
Paul Walker y Vin Diesel

A 12 años de la muerte de Paul Walker, Vin Diesel hizo un par de posteos muy emotivos en el que recordó a su amigo y compañero de la saga Rápido y Furioso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El actor compartió dos fotos en las que se los ve juntos en diferentes momentos del backstage de la recordada saga de acción.

“El universo sigue poniendo ángeles en mi camino. Sé que sos parte de eso...una hermandad eterna. Te amaré por siempre”, escribió, junto una instantánea de ambos durante el rodaje del film.

Posteo Posteo

En otros posteo, Vin Diesel subió una imagen en la que habla con Walker en una escalera. “Doce años y no hay un día que pase en que no te extrañe”, remarcó el héroe de acción en sus redes.

Además de Vin Diesel, la hija de Paul Walker, Meadow, también compartió un conmovedor posteo con postales inéditas de su papá.

La modelo subió a su perfil de Instagram tres fotos de lo que parece ser un festejo íntimo de cumpleaños cuando era una nena. Allí se la ve muy cerca de su papá, que fue quien la crío casi en soledad. “Doce años sin vos. Te amo para siempre”, escribió.

TEMAS Paul Walker Vin Diesel

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hallaron sin vida a un joven de 30 años dentro de una vivienda en el barrio Jerarquizado Municipal
  2. 2. Tragedia en Los Quiroga: un adolescente de 14 años murió en un violento choque entre una moto y una camioneta
  3. 3. La postal navideña de Luisana Lopilato que despertó sospechas de embarazo
  4. 4. El tiempo para este lunes 1 de diciembre en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y emiten una alerta amarilla por tormentas fuertes
  5. 5. Fiscalía de la Municipalidad tramita la reparación de daños a su patrimonio causado por conductores imprudentes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT