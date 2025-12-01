Colorido y alegre: el doodle de Google celebra el comienzo de la temporada de Navidad y Fin de año

La plataforma de búsquedas modificó su histórico ícono para conmemorar las festividades que se llevan a cabo en este mes.

Hoy 10:32

Google cambió su logo por un doodle que busca celebrar el comienzo de diciembre, mes de Navidad y el último día del año. Este cambio estético del buscador consiste en el reemplazo del clásico logo de letras de colores por una intervención que incluye un dibujo especial para conmemorar eventos importantes.

En esta ocasión, al entrar a google.com se puede ver que el doodle se transformó en un ícono similar al usual, pero como si se tratara de lámparas de colores: cada letra de Google tiene un color, como es usual, y una estética vidriada e iluminada. Además, alrededor de algunas letras, cruza un cable con las clásicas lámparas navideñas con forma de gota.

El doodle de Google está orientado a celebrar o conmemorar eventos, logros u objetivos de personas o instituciones que marcaron un antes y después en la historia del mundo. Bajo ese punto, el servidor de internet modifica su logotipo en la página principal por un día.

Fiestas 2025: el doodle de Google celebra el comienzo de la temporada de Navidad y Fin de año

El mes de diciembre está cargado de expectativas, no solo por representar el final del año, sino porque el día 25 se celebra Navidad en todo el mundo. Se trata de una efeméride arraigada en la religión cristiana en la que se estilan distintas prácticas, como una comida en la Nochebuena (24 de diciembre), recibir regalos y demás.

En este sentido, Google decidió cambiar su logo para darle la bienvenida al doceavo mes del año con una temática de celebración. Al ser las semanas que contienen las fechas navideñas, la empresa eligió una temática que represente al árbol de Navidad, con sus luces. Preparar el árbol es una de esas prácticas que muchas personas realizan y mantienen año tras año.

Qué fechas festivas tiene diciembre

El 25 de diciembre, Navidad, cae jueves en 2025. Este día se conmemora el nacimiento de Jesús y es una de las celebraciones más importantes para el cristianismo. Este día también está catalogado como feriado inamovible, lo que impide trasladarlo para generar un fin de semana largo.

La jornada anterior, el 24 de diciembre, es la Nochebuena, ocasión en la que las familias suelen reunirse para cenar y esperar juntos la medianoche. Es una fecha en la que se estila, en muchos rubros, no trabajar o reducir la actividad hasta el mediodía. Por eso es habitual que comercios, bancos, la administración pública y distintos organismos permanezcan cerrados. Esto mismo ocurre el 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo, cuando las personas se preparan para despedir el año.