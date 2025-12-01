Por el récord de viajes al exterior, se duplicó la salida de dólares por turismo

En lo que va del año, ya se fueron unos US$ 9.000 millones. Las proyecciones iniciales se elevaron y ahora llegan a US$ 13.000 millones. El año pasado se fueron US$ 5.500 millones.

Hoy 10:43

Por el récord de viajes al exterior con el dólar estable, 2025 cerraría con una histórica salida de dólares. Las proyecciones iniciales que rondaban en US$ 10.000 millones se elevaron y llegan a US$ 13.000 millones, alrededor de 1,6% del PBI.

Hasta ahora, la marca más alta fue en el gobierno de Mauricio Macri en 2017, con US$ 10.662 millones. Superó a las de 2015 (US$ 8.400 millones), 2016 (US$ 8.547 millones) y 2018 (US$ 8.000 millones).

Fueron los cuatro años de mayor sangría de las últimas dos décadas, medido en montos nominales. Así, de concretarse los pronósticos, 2025 registraría un nivel mayor.

“El saldo de viajeros fue récord en los primeros nueve meses de 2025, con un déficit mayor al de 2017, que reflejó una situación atípica de altísimo nivel de turismo emisivo. En lo que va del año, salieron 9,7 millones de argentinos, mientras que ingresaron al país 4,1 millones de turistas, con un déficit de 5,6 millones de viajeros”, analizó Marcos Cohen Arazi, de Ieral, de Fundación Mediterránea.

“Estimamos que el año cerraría con una salida de dólares por turismo emisivo de entre US$ 11.000 y US$ 13.000 millones. Los ingresos por el segmento receptivo serían cercanos a US$ 4.000 millones, de modo que el saldo deficitario se ubicaría entre US$ 7.000 millones y US$ 9.000 millones”, anticipó.

Ya en el verano, Ieral adelantó “una suba extraordinaria del turismo emisivo con un déficit épico cambiario” que favoreció a los destinos extranjeros, frente a los nacionales que se encarecieron.

La situación se repite de cara a la próxima temporada, con crecimientos de hasta doble dígito en contrataciones de viajes al exterior en agencias como Despegar y Almundo, que tienen entre los destinos más elegidos a Brasil, Chile, Punta Cana, Aruba, Miami y Madrid.

En ese sentido, octubre fue otro mes con saldo negativo. Según el Indec, viajaron al exterior 1,2 millones de residentes, 9,3% más que en octubre de 2024, y 392.600 lo hicieron en avión, 21,7% más. En tanto, ingresaron al país 679.200 visitantes, una caída interanual de 10%. El resultado fue un déficit de 549.700 personas.

Este desequilibrio se reflejó en los gastos, con un rojo de US$ 364,6 millones, producto de ingresos por US$ 232,43 millones y egresos por US$ 597,02 millones.

Así, se calcula que ya salieron más de US$ 9.000 millones en lo que va de 2025. No hay datos específicos, ya que el Gobierno ajustó su publicación para no mezclar gastos de turismo con consumos de comercio electrónico como Amazon o plataformas como Netflix y Spotify, que se incluían en una misma categoría. Ahora, ya se muestran diferenciados.

“Los egresos brutos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales y bienes enviados por servicios postales) fueron de US$ 831 millones en octubre. Se explicaron por egresos brutos de gastos por tarjetas de US$ 592 millones, US$ 131 millones de servicios de transporte de pasajeros y US$ 108 millones de giros al exterior de operadores turísticos”, destacó el Central.

Similitud con los años '90

Aunque no hay estadísticas precisas y hay que considerar la incidencia de la inflación en dólares, en el sector comparan los volúmenes con los del menemismo, cuando el '1 a 1' encareció el turismo interno e impulsó los viajes al exterior.

Según datos de Ieral, en los años '90, por cada extranjero que visitaba el país, salían 1,7 argentinos. Y de acuerdo a la Cámara de Turismo Argentina, hacia el final de la década, por la mayor cantidad de salidas que entradas, el déficit de turistas rondó las 2 millones de personas, situación que se niveló luego con la salida de la convertibilidad en 2002.

“En otros déficits (1980, 1981, los '90, 2015, 2017 y 2018), la demanda de dólares no fue sostenible. ¿Es distinto ahora? Hay algo nuevo: la ayuda de Trump a Milei”, reflexionó Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo en Fundar.

¿Cuál sería el tipo de cambio que lleve de una salida de US$ 1.000 millones mensuales a la mitad, al rango de US$ 500.000 o US$ 600.000, por gente que desee veranear en la Argentina? La probabilidad de que se revierta la tendencia es baja por las perspectivas, con lo cual es un tema con el que vamos a seguir conviviendo por un tiempo. Eso genera la necesidad de obtener dólares de manera genuina, concluyó Ricardo Delgado, de Analytica.