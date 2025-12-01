Causa ANDIS: Spagnuolo pidió su sobreseimiento y presentó una pericia que plantea que los audios son falsos

El informe presentado por el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad sostiene que las grabaciones fueron “editadas y modificadas múltiples veces” y que habrían sido generadas con IA.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, pidió su sobreseimiento y presentó un informe pericial que dice que los audios son falsos.

La defensa de Spagnuolo también pidió la nulidad de todas las resoluciones vinculadas con las grabaciones.

El informe pericial presentado por el exdirector de la ANDIS y realizado por el perito Miguel Ángel de la Torre Guijarro concluye en que fue “editado y modificado múltiples veces” el audio en el que se le atribuyen comentarios sobre un supuesto esquema de retornos del 3% en compras de medicamentos.

El perito aseguró que no dispone de la secuencia completa, por lo que “no es posible realizar un examen exhaustivo y concluyente de manera inequívoca sobre la autenticidad e integridad del audio”.

Previamente, el informe presentado ante la Justicia planteó una serie de elementos por los que Spagnuolo sostiene que los audios son falsos.

El primero de ellos sostuvo que la conversación comienza en un recinto cerrado “compatible con una cafetería” y que luego de casi dos minutos presenta "características acústicas diferentes, compatibles con una conversación telefónica".

A su vez, el perito determinó que la grabación “no es íntegra porque no mantiene continuidad durante los actos del habla, y presenta un total de 18 cortes compatibles con la edición y manipulación intencionada".

“También se han identificado otros artefactos compatibles con errores de la propia edición y manipulación del audio, efectuada con posterioridad al proceso de registro sonora", señaló.

De la Torre Gujarro también remarcó que “se identifican cambios bruscos en parámetros acústicos de amplitud y frecuencia, que no se corresponden con una grabación de secuencia única”.

Por último, agregó: “Se detectaron trazas que acreditan la presencia de voz sintética generada mediante algoritmos de inteligencia artificial, con una estimación de probabilidad del 65%“.

Por todos estos motivos es que la defensa del exdirector de la ANDIS planteó la nulidad de todas las resoluciones que están amparadas en la fidelidad de los audios.

“Los audios que dieron origen a la presente investigación han sido editados, manipulados y modificados con inteligencia artificial, así como, con alto grado de certeza, producto de escuchas telefónicas ilegales", plantearon los abogados Mauricio D´Alessandro y Pablo Parera.

En consecuencia, los defensores remarcaron que los audios son producto de escuchas ilegales y también pidieron el sobreseimiento de Spagnuolo