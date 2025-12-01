Cuánto cuesta armar el arbolito este 2025: los precios que se encuentran en el centro de Santiago del Estero

Los santiagueños ya recorren los comercios en busca del árbol navideño, luces y adornos, mientras los vendedores intentan sostener precios accesibles y facilidades de pago para que nadie llegue al 8 sin su arbolito armado.

Hoy 13:14

En los locales consultados remarcan que la gente se vuelca a las opciones económicas y por eso creció la oferta de árboles completos listos para colocar es por eso que ofrecen alternativas que van desde las más accesibles hasta las más costosas arbolitos de mesa desde $5.000 pesos árboles armados de 80 centímetros con luces y adornos a $12.000 pesos, modelos más grandes que se ubican entre $20.000, $25.000 y $30.000 y uno de mayor categoría que alcanza los $90.000.

Precios

“La gente busca algo práctico y accesible, por eso armamos el árbol completo, luces, adornos, todo listo para llevar” explicó la comerciante consultada.

La venta de árboles para niños también se destaca desde el comercio, señalaron que “muchos papás quieren que sus hijos vivan ese momento, así que les damos la estrella para que ellos la coloquen y mantengan la ilusión”.

En lo estético se imponen nuevamente los colores rojo y dorado aunque este año apareció un fenómeno inesperado “Nos sorprendió la cantidad de gente que vino a pedir todo en azul se vendió muchísimo” remarcaron. Además las coronitas para la puerta volvieron a tener fuerte salida impulsadas por las tareas escolares para armar coronas de Adviento con precios que arrancan en $5000. “Los papás las adaptan según lo que pide la escuela, algunos buscan las tradicionales con tres velitas” agregaron.

Como cada año la tradición del 8 de diciembre marca el ritmo de ventas, los santiagueños arman el árbol en el Día de la Inmaculada Concepción y lo mantienen hasta el 6 de enero día de Reyes. “La semana pasada vendimos muchísimo, todos quieren llegar al 8 con su arbolito” dijo la comerciante.

Navidad

Para acompañar al bolsillo, los locales ofrecen tres cuotas sin interés y planes con financieras. “La idea es facilitar lo más posible porque la gente quiere comprar, pero está todo muy difícil” expresaron

Adornos navideños

A pesar del movimiento de estos días, los vendedores reconocen que la caída del consumo se siente.“Las ventas bajaron muchísimo no solo en Navidad sino en general, pero vamos a ver qué pasa esta semana que es clave” cerraron desde el comercio.