Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 DIC 2025 | 30º
X
Locales

Se realizó un taller por el “Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida” en el B° Central Argentino

Destinado a continuar promoviendo la prevención, el acceso a la información y la reducción del estigma en la comunidad.

Hoy 13:08

En el marco del 1º de diciembre, “Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida”, la Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante un taller informativo y de sensibilización en el CAMM Central Argentino, destinado a continuar promoviendo la prevención, el acceso a la información y la reducción del estigma en la comunidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad estuvo a cargo del equipo de agentes sanitarios, quienes brindaron información clave sobre las vías de transmisión, métodos de prevención, importancia del testeo oportuno y acceso al tratamiento gratuito. Además, se trabajó sobre mitos y realidades, promoviendo una mirada respetuosa, basada en derechos y libre de prejuicios.

Al respecto, el secretario de Salud, Dr. Julio César Scabuzzo, destacó la importancia de estas acciones territoriales: “Cada 1º de diciembre es una oportunidad para renovar el compromiso con la prevención y la información clara. Hablar de VIH es hablar de derechos, de cuidado y de acompañamiento. Desde los CAMM seguimos sumando espacios para que las familias tengan herramientas y acceso a una salud cercana y libre de estigmas.”

Estas iniciativas se desarrollan en el marco de las políticas impulsadas por el intendente Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer la educación sanitaria, ampliar la prevención y garantizar el acceso a la información y a los servicios para toda la comunidad bandeña.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hallaron sin vida a un joven de 30 años dentro de una vivienda en el barrio Jerarquizado Municipal
  2. 2. Tragedia en Los Quiroga: un adolescente de 14 años murió en un violento choque entre una moto y una camioneta
  3. 3. El tiempo para este lunes 1 de diciembre en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y emiten una alerta amarilla por tormentas fuertes
  4. 4. La postal navideña de Luisana Lopilato que despertó sospechas de embarazo
  5. 5. Profesor santiagueño fue estafado en más de $45 millones con un falso proyecto de inversión en YPF
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT