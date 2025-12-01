Se realizó un taller por el “Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida” en el B° Central Argentino

Destinado a continuar promoviendo la prevención, el acceso a la información y la reducción del estigma en la comunidad.

Hoy 13:08

En el marco del 1º de diciembre, “Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida”, la Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante un taller informativo y de sensibilización en el CAMM Central Argentino, destinado a continuar promoviendo la prevención, el acceso a la información y la reducción del estigma en la comunidad.

La actividad estuvo a cargo del equipo de agentes sanitarios, quienes brindaron información clave sobre las vías de transmisión, métodos de prevención, importancia del testeo oportuno y acceso al tratamiento gratuito. Además, se trabajó sobre mitos y realidades, promoviendo una mirada respetuosa, basada en derechos y libre de prejuicios.

Al respecto, el secretario de Salud, Dr. Julio César Scabuzzo, destacó la importancia de estas acciones territoriales: “Cada 1º de diciembre es una oportunidad para renovar el compromiso con la prevención y la información clara. Hablar de VIH es hablar de derechos, de cuidado y de acompañamiento. Desde los CAMM seguimos sumando espacios para que las familias tengan herramientas y acceso a una salud cercana y libre de estigmas.”

Estas iniciativas se desarrollan en el marco de las políticas impulsadas por el intendente Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer la educación sanitaria, ampliar la prevención y garantizar el acceso a la información y a los servicios para toda la comunidad bandeña.