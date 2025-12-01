"Argentina tiene una tradición histórica de relaciones ambiguas entre EEUU y los países de América Latina"

La docente e historiadora Margarita Fantoni dio algunas consideraciones sobre la compleja actualidad geopolítica durante un diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:38

La historiadora Margarita Fantoni ofreció una lectura amplia sobre la coyuntura internacional durante una entrevista con Radio Panorama, trazando vínculos entre la política exterior argentina, los movimientos de las potencias globales y la reconfiguración del escenario regional.

Fantoni explicó que el debate central entre los especialistas en Relaciones Internacionales radica en determinar si estamos frente a un nuevo orden mundial o a una continuidad del sistema surgido tras la Segunda Guerra Mundial, dominado por dos grandes polos: Estados Unidos y la Unión Soviética.

“Hoy se discute si ese orden llegó a su fin o si estamos ante nuevas hegemonías con China, Estados Unidos y Rusia, en un contexto donde incluso la Unión Europea atraviesa crisis internas”, señaló.

En ese marco, analizó el rol de Estados Unidos bajo la conducción de Donald Trump, caracterizado —según describió— por adoptar decisiones impredecibles, lo que el propio expresidente considera una fortaleza política. Fantoni recordó que Washington justificó su presión sobre Venezuela sosteniendo que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene vínculos con el Cartel de los Soles, catalogándolo como amenaza terrorista.

La escalada se agrava, explicó, porque “Maduro ha organizado civiles para enfrentar a quienes considera que buscan sacarlo del poder”. Ese choque de narrativas antagónicas, añadió, genera un punto de máxima tensión en la región.

En este entramado, subrayó: “Argentina tiene una larga tradición histórica de relaciones ambiguas entre Estados Unidos y los países de América Latina”.

China como actor económico dominante en la región

Fantoni también destacó el avance de China en América Latina. Según documentación de Naciones Unidas, “el 7% de la producción latinoamericana tiene vínculo comercial con China”, lo que la convierte en un actor insoslayable.

Señaló que, tras el declive de la Unión Soviética, países como Cuba encontraron en China y Venezuela apoyos clave para sostener sus economías. Hoy, agregó, Beijing continúa expandiéndose en la región, con presencia creciente en países como Bolivia y Ecuador.

El acuerdo comercial con Estados Unidos impulsado por Javier Milei

Consultada por el acercamiento del presidente argentino Javier Milei a la administración estadounidense, Fantoni afirmó que existe un componente ideológico que resulta atractivo para Trump: “Argentina tiene un posicionamiento ideológico que a Trump le interesa. No está haciendo concesiones porque sí”.

Sin embargo, advirtió que el acuerdo aún se encuentra en análisis: “Todavía se está leyendo y revisando para ver qué va a surgir de todo esto. Hay muchos condicionamientos, especialmente en relación con China”.

Asimismo, mencionó las preocupaciones dentro de la industria farmacéutica, ya que un acuerdo amplio podría habilitar el ingreso de medicamentos que competirían con los laboratorios locales, evocando tensiones históricas similares a las registradas durante la presidencia de Arturo Illia.