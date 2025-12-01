La Escuela Municipal Juanita Briones cerró el ciclo lectivo 2025 con un acto y la Muestra Anual de Trabajos

El acto protocolar se llevó a cabo en el salón del Club Sirio Libanés y luego continuó en la escuela ubicada sobre el Paseo Gabriel Ábalos donde se desarrolló la Exposición Anual con los trabajos realizados a lo largo de todo el ciclo escolar.

La Escuela Municipal de Artes Plásticas "Juanita Briones" cerró el Ciclo Lectivo 2025 con un acto protocolar y la exposición anual de trabajos de los alumnos, donde participaron directivos, docentes y familiares de los estudiantes.

El acto protocolar se realizó en el salón del Club Sirio Libanes y posteriormente en la escuela situada sobre el Paseo "Gabriel Ábalos" donde se dio lugar a la Exposición Anual, donde se pudo apreciar los trabajos realizados por los estudiantes a lo largo del año.

En esta oportunidad, la artesana bandeña Magali Hoyos realizó una presentación de todas sus creaciones y trabajos elaborados con materiales reciclados de botellas.

Asimismo, la directora de la Escuela Juanita Briones, Silvina Escobar, destacó: "Siempre estamos muy agradecidos con nuestro querido intendente Roger Elías Nediani, con la secretaria de Gobierno, Victoria Torres y con la municipalidad de La Banda.

En el cierre de este ciclo lectivo han egresado cinco alumnos y los despedimos con una muestra de mosaiquismo, dibujo y pintura, y todo lo que hacen durante todo el año. Aparte hay un taller, todo con pintura flúor y usando las luces negras”.

Agregó: “Este año han egresado cinco alumnos, pero también hemos contado con la presencia del Club de Leones, que durante tres años consecutivos, nuestros alumnos son los únicos que participan a nivel nacional con el Club de Leones y a nivel internacional con los trabajos, y nos han traído, este año cuatro premios.

La evaluación de este ciclo lectivo fue muy positiva porque venimos creciendo a pasos agigantados, hemos pasado de tener 30 alumnos a tener 375.

También tenemos taller para adultos y ahora hemos hecho un proyecto para los niños que han dejado las escuelas, que están en estado de vulnerabilidad y para que puedan abandonar las adicciones".