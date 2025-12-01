Convocan a participar de la “Fiesta del deportista bandeño 2025”

Dicha convocatoria se realizará a partir del 1 diciembre en las instalaciones del Gimnasio Municipal sito en avenida Besares y Lavalle en el horario de 8 a 12 hasta el viernes 12.

Hoy 15:18

La Municipalidad de La Banda convoca a quienes deseen ser nominados a participar de la “Fiesta del deportista bandeño 2025” por haber tenido un destacado desempeño en alguna disciplina deportiva durante el presente año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Dirección de Deportes Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, organiza una nueva edición de la “Fiesta del Deportista Bandeño” en la que se rendirá homenaje a personalidades destacadas del ambiente deportivo de la ciudad de La Banda.

El director de Deportes, profesor Hugo Rojas, hizo hincapié en que la convocatoria a clubes y deportistas será de manera individual y los mismos tienen que ser oriundos de la ciudad de La Banda y podrán presentarse como candidatos a participar de las ternas en diferentes disciplinas que serán evaluadas por periodistas deportivos profesionales para determinar quién será el “Deportista Bandeño 2025”.

Durante el evento, con fecha a confirmar, se entregarán distinciones a deportistas en las siguientes disciplinas: rally, motociclismo, motocross, karting, tiro, duatlón, triatlón, karate, tenis de mesa, BMX, lucha olímpica, hockey, kickboxing, ajedrez, patín, judo, vóley, rugby, taekwondo, fútbol, básquet, fisicoculturismo, atletismo, entre otras.

Dicha convocatoria se realizará a partir del 1 diciembre en las instalaciones del Gimnasio Municipal sito en avenida Besares y Lavalle en el horario de 8 a 12 hasta el viernes 12 en donde los candidatos deberán presentar en un sobre sus datos personales, datos del club o institución deportiva a la que pertenezcan y mencionar sus logros deportivos obtenidos durante el presente año.

Cabe destacar, que desde la gestión del intendente Ing. Roger Nediani se brinda permanente apoyo a los deportistas de la ciudad, otorgando ayudas económicas para solventar el traslado de los mismos a competencias fuera de la provincia, indumentaria, trofeos, pelotas, entre otros elementos que son solicitados con el objetivo de incentivar la práctica de diferentes disciplinas.