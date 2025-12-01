“Añoranzas Rock”: una tarde a puro rock en el Parque Aguirre

El sábado 13 de diciembre Plaza Añoranzas se convertirá en escenario de una jornada explosiva con bandas locales e invitadas, tributos históricos y la participación especial de las Orquestas Juveniles de Santiago del Estero.

Hoy 14:21

El anfiteatro se transformará en el templo de música y rock con tres bandas que van a generar el pogo más grande; desde Bueno aires llega Rey Garufa y sus Timadores, reconocida banda que realiza tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, desde la escena local Aplanadores presentará su tributo al Power trío Divididos, y Motor Pura Sangre hará saltar a todos con su tributo a La Renga.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además, estarán presentes en el escenario las Orquestas Juveniles de Sgo del Estero, con una variada propuesta musical para todos los gustos.

“Añoranzas Rock” promete ser el evento musical más potente del año, con una noche inolvidable de rock, sonido, luces y pura energía santiagueña!

Las entradas anticipadas ya están disponibles en:

Goodshow.entradanet.com, Montero Sport (Independencia 1145), RH Positivo Indumentaria (Abs.Rojas 156 - Loc.4 Gal.Gran Via) y Blackstore (Local 26, Gal Miguelito).