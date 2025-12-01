Ingresar
Finalmente Central Argentino y Sportivo Comercio de Campo Gallo se enfrentarán el miércoles

El partido de ida de la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur sufrió una nueva reprogramación.

Hoy 14:47

El encuentro entre Sportivo Comercio de Campo Gallo y Central Argentino de La Banda volvió a ser postergado debido al mal estado del campo de juego. 

El partido, correspondiente a la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur 2025/26, finalmente se disputará el miércoles a las 17:30 en el estadio del conjunto de Campo Gallo.

Vale recordar que el cruce había sido programado inicialmente para el domingo, pero las fuertes lluvias registradas en Campo Gallo obligaron a suspenderlo y reprogramarlo para este lunes. Sin embargo, las condiciones del terreno no mejoraron lo suficiente y el cotejo debió ser nuevamente aplazado.

Con esta segunda postergación, ambos equipos deberán ajustar su preparación a un calendario cada vez más ajustado, a la espera de que el clima permita jugar el compromiso correspondiente a la ida de la serie.

RESULTADOS DEL DOMINGO

Central Córdoba de Frías 1-2 Unión Santiago
Agua y Energía 0-0 Río Dulce (Termas de Río Hondo)
Comercio 2-0 Defensores de Monte Quemado
Talleres de Nueva Esperanza 2-2 Vélez de San Ramón

