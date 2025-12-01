“Comer nervioso afecta todo el cuerpo”: qué le hace el estrés a la digestión según una especialista

Noticiero 7 entrevistó a la licenciada en Nutrición Raquel Carranza, quien explicó cómo el estrés crónico altera la digestión, la absorción de nutrientes y qué hábitos adoptar para cuidar la salud integral.

Hoy 15:01

El estrés no solo afecta la mente, también tiene un fuerte impacto en el cuerpo y especialmente en el sistema digestivo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Noticiero 7, la licenciada en Nutrición, Raquel Carranza, explicó qué ocurre cuando se come bajo tensión y cómo esto puede derivar en problemas de salud más graves.

“Siempre que estamos en estado nervioso pueden aparecer trastornos digestivos, pero cuando el estrés se vuelve crónico afecta de manera significativa todo el proceso digestivo y el aprovechamiento de los nutrientes que consumimos”, afirmó la especialista.

Carranza detalló que el sistema digestivo está mediado por mecanismos neurológicos y que, en situaciones de estrés, se activa el sistema simpático. Esto provoca que el organismo priorice la irrigación sanguínea hacia músculos y otras zonas necesarias para la alerta, relegando la digestión.

“Se produce una disminución de jugo gástrico y de enzimas digestivas, lo que afecta la digestión y la absorción de nutrientes y puede generar inflamación”, explicó la especialista.

El estrés crónico también modifica la masticación y los hábitos alimenticios. “Si vivimos siempre apurados y en alerta, la masticación es insuficiente y todo el proceso digestivo se ve alterado. Al inicio puede parecer solo un efecto nervioso, pero con el tiempo pueden aparecer gastritis, úlceras y otras patologías”, señaló la especialista.

Carranza recomendó retomar hábitos básicos de alimentación y cuidado personal. “Es fundamental conectarnos con la comida de forma consciente, ordenar horarios y cantidad de comidas, y acompañar con actividad física para regular el sistema nervioso y favorecer la relajación. La salud digestiva depende de mantener también una estabilidad emocional y psicológica”, concluyó la especialista.