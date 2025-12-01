Se define el campeonato de la Fórmula 1: qué necesitan Verstappen, Norris y Piastri para quedarse con el título

Los pilotos de McLaren y el de Red Bull pelearán por el campeonato en el último Gran Premio de la temporada.
El Gran Premio de Qatar dejó la definición del campeonato al rojo vivo. Max Verstappen se quedó con una victoria clave y llegará con chances a la última fecha de la Fórmula 1 2025 en Abu Dhabi. El neerlandés superó a Oscar Piastri, segundo, mientras que Lando Norris terminó cuarto. Entre ellos tres saldrá el nuevo campeón del mundo.
La pelea por el título llega con un condimento especial: es la primera vez desde 2010 que tres pilotos llegan con posibilidades matemáticas a la última carrera. El mejor posicionado es Norris, actual líder, quien depende de sí mismo para conquistar su primera corona. Verstappen y Piastri necesitan resultados ajenos para alcanzar el objetivo.
Las cuentas son claras y cada aspirante llega con escenarios diferentes. En el caso de Lando Norris, la ventaja deportiva es evidente. El británico será campeón con solo subirse al podio (1°, 2° o 3°), sin importar lo que hagan los demás. Incluso podría coronarse finalizando 6º, 7º o incluso sin puntuar, siempre que Verstappen y Piastri no cumplan sus propias metas.
Por su parte, Max Verstappen mantiene viva la ilusión de lograr su quinto título. Para eso, el neerlandés necesita un resultado perfecto o casi perfecto. Será campeón si gana y Norris queda 4° o peor. También podría consagrarse siendo 2° u 3°, aunque en ese caso depende de que el británico tenga una carrera muy por debajo de lo esperado y que Piastri no gane.
El que llega con menos margen es Oscar Piastri, aunque el australiano no pierde la esperanza. Tiene posibilidades solo si termina 1° o 2°. Para ser campeón con un triunfo necesita que Norris sea 6° o peor. Si es segundo, requiere que el británico quede 10° o peor y que Verstappen no supere el 5° puesto. Cualquier resultado menor lo deja sin chances.
La última carrera en Abu Dhabi promete emociones fuertes y un clima de máxima tensión en el paddock. Norris buscará hacer historia con McLaren, Verstappen intentará estirar su hegemonía y Piastri sueña con un golpe épico.
El desenlace de la F1 2025 será, sin dudas, uno de los más apasionantes de los últimos tiempos.