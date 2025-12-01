Argentina le ganó a Colombia y clasificó a las semifinales del Mundial femenino de Futsal

El equipo de Nicolás Noriega espera por el ganador del partido entre Portugal e Italia.

Hoy 00:29

La Selección argentina de futsal femenino venció por 4-1 a Colombia en el PhilSports Arena de Pásig y se metió en las semifinales del Mundial de Filipinas, donde enfrentará al ganador del cruce entre Portugal e Italia. El equipo dirigido por Nicolás Noriega sigue firme en su marcha y se consolida como una de las grandes sensaciones del certamen, tras haber superado con claridad la fase de grupos en esta primera edición del torneo.

La Albiceleste salió a imponer su ritmo desde el arranque, generando peligro en menos de tres minutos con un remate al palo de Melina Quevedo y obligando a la arquera Allison Olave a intervenir en varias oportunidades. A los cinco minutos llegó la apertura del marcador con un golazo de Lucia Rossi, quien recibió un lateral de Macarena Espinoza y sacó un potente disparo que se metió en la ratonera derecha para el 1-0.

El envión argentino continuó y, apenas un minuto después, Carina Núñez amplió la ventaja tras una gran maniobra colectiva que terminó empujando en el área chica. A los nueve minutos, nuevamente Rossi apareció para estirar la diferencia con un remate desde media cancha que sorprendió a Olave y puso el 3-0. Colombia descontó a los 12 a través de Laura Bustos, pero las dirigidas por Noriega cerraron la historia a dos minutos del final con el gol de Silvina Nava, sellando el definitivo 4-1.

Con este triunfo, Argentina aseguró su lugar entre las cuatro mejores del mundo y ahora aguarda por Portugal o Italia para disputar el pase a la gran final del Mundial.