Allanaron la sede central de la financiera ligada al “Chiqui” Tapia y el club Banfield

Hoy 16:46

El juez federal Luis Armella ordenó hoy un allanamiento en la sede central de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION, en total son 19 los operativos ordenados por la Justicia por una causa en la que se investiga una maniobra de lavado de dinero en el Club Atlético Banfield. Ese expediente se alimentó en las últimas horas con la información que aportó la DGI en una denuncia por lavado y evasión.

Efectivos de la Policía Federal (PFA) llegaron esta mañana a la sede central de Sur Finanzas, en Seguí al 700, en el centro de Adrogué. En ese lugar hubo otro allanamiento hace una semana por la causa Andis.

“En total son 19 objetivos, incluyendo la sede del club Banfield”, dijo una fuente judicial.

Los allanamientos se realizan en otro expediente, a cargo del juez Armella, donde investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación del Club Banfield. Según consta en la causa, supuestamente sumaron al patrimonio del club un préstamo con Auriga League S.A. por 2.000.000 de euros, sin devolver la plata.

Vencidos los plazos sin pagar, se renegoció un mecanismo de repago de la obligación vinculada a la transferencia del jugador Agustín Urzi, que le daba a Auriga el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde Banfield al club Juárez, de México.

Hubo otro acuerdo posterior del 31 de enero de 2024, donde se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se realizaba.

La denuncia de la DGI tramita en el otro juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. El desarrollo de la causa se demoró por un pedido de incompetencia de la fiscal Cecilia Incardona, que actúa en los dos expedientes. En las próximas horas, el juez Villena deberá responder ese pedido de incompetencia y luego avanzar con las medidas de prueba que pidió la DGI.

Entre las pruebas que aportó esa repartición, hay un listado de transferencias sospechosas de unas 250 personas jurídicas que se hicieron a través de la plataforma de Sur Finanzas PSP. Allí aparecen varios clubes de Primera y del Ascenso.

LA NACION reveló que el ranking de los clubes lo encabezan San Lorenzo, con $660 millones, Racing Club, con $100.005.990, y Argentinos Juniors, con con $200 millones transferidos. También están mencionados otros clubes como Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew. En la mayoría de los representantes del Ascenso no figura el monto transferido.

Algo similar ocurre con el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, integrado por el club Banfield y a la firma Banfileños SA, donde aparecen el expresidente de esa institución Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza (actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis) y Oscar Fabián Tucker. Todas esas personas ya estaban siendo investigadas en el expediente radicado en el juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora. Con ese dato, Incardona pidió el viernes a la tarde que la causa pase a ese juzgado.