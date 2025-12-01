Máxima tensión por Venezuela: Trump convocó a una reunión con su gabinete de Seguridad y Defensa

Participarán miembros claves del equipo. Analizarán los pasos a seguir luego del diálogo con Maduro.

Hoy 17:18

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a una reunión de su equipo de seguridad ampliado para esta misma noche para analizar los pasos a seguir en Venezuela. Lo informó la CNN.

Del encuentro participarán Trump y miembros clave del gabinete y el equipo de seguridad nacional, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Dan Caine, y el secretario de Estado, Marco Rubio. También estarán la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el asesor de seguridad nacional, Stephen Miller.

La cumbre se produce en momentos de una elevada presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Nicolás Maduro y la amenaza latente de ataques terrestres hecha por el propio Trump la semana pasada.

Además, ordenó el cierre del espacio aéreo venezolano, lo que fue interpretado como un ultimátum al gobierno chavista y un ataque inminente. El domingo Trump confirmó que mantuvo un diálogo telefónico con Maduro, pero no dio más detalles.

Crece la tensión en el Caribe

El ejército estadounidense desplegó más de una docena de buques de guerra y 15.000 soldados en el Caribe sur, bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas. Desde septiembre EE.UU. atacó y hundió numerosas lanchas rápidas con cargas de drogas, según la versión oficial.

El balance asciende a 80 muertos, en medio de debates en el Congreso de Estados Unidos sobre la legalidad de estas acciones. La ONU advirtió que podrían tratarse de “ejecuciones extrajudiciales”.

Trump acusa a Maduro de ser el líder del Cartel de los Soles, una estructura criminal a su juicio enquistada en su gobierno. Caracas niega la acusación.

El diario The Miami Herald dijo el fin de semana que Trump le dio un ultimátum a Maduro para que abandone Venezuela junto a su familia.

Según fuentes citadas por el periódico de la Florida, el mensaje estadounidense a Maduro fue directo: solo se garantizaría un salvoconducto para él, su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás si aceptaba renunciar de inmediato.