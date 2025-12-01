Ingresar
Confirmado: Abel Pintos actuará en el Festival Nacional de la Chacarera

La edición 2026 se desarrollará el viernes 2 y sábado 3 de enero en Plaza Añoranzas. Abel Pintos celebrará sus 30 años con la música en el emblemático festival santiagueño.

Hoy 20:37

El Festival Nacional de la Chacarera 2026 tendrá una cartelera de lujo; y en esta edición, que se hará el 2 y 3 de enero, uno de los números centrales será Abel Pintos.

El destacado artista actuará el sábado 3 de enero en el escenario Agustín Carabajal que se montará en Plaza Añoranzas. Se espera, además, la actuación de academias entre las que se destaca “Latidos de América”, la academia de San Esteban.

Estarán también en el festival el Dúo Coplanacu, Demi Carabajal, Roxana Carabajal, Cuti y Roberto, Los Arcanos del Desierto, Kalama Tropical, El Súper de Oro, Armandito Santillán, Marcelo Mitre, Lorena Moyano. También tendrán su lugar los ganadores del Pre-Chacarera y habrá un homenaje a Gómez Basualdo.

