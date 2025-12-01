Rentas de la Municipalidad suspenderá la atención al público hasta el viernes por el traslado a su nuevo edificio

Los trámites online también estarán suspendidos desde el 2 hasta el 5 de diciembre.

Hoy 21:10

Con motivo del traslado a su nuevo edificio, la Dirección de Rentas de la Municipalidad de la Capital informó que suspenderá la atención al público y el funcionamiento online de trámites desde el martes 2 hasta el viernes 5.

La repartición municipal mudará su mobiliario, personal y sus servidores del sistema informático, por lo tanto, se producirá un cese temporal de todos los trámites referidos al pago de tasas a los contribuyentes y vecinos. Esta última medida también abarca a sus delegaciones ubicadas en distintos barrios.

Es importante que los vecinos posterguen el inicio de trámites en todas las reparticiones del municipio que requieran la emisión de tasas retributivas, hasta la normalización del sistema.

El nuevo edificio de la Dirección de Rentas de la Capital funcionará en la esquina de Ejército Argentino y Jujuy.