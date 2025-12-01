La Capital presentó el programa de actividades que desarrollará durante diciembre por las fiestas de fin de año

Habrá actividades para toda la familia y darán inicio el próximo 3 de diciembre.

Hoy 21:16

La Municipalidad de la Capital presentó la cartelera de actividades artísticas, deportivas y sociales que se desarrollarán durante diciembre con la participación de la comunidad por las fiestas de fin de año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El miércoles 3 habrá actividades en el Parque Mama Antula desde las 9 horas en el marco del Día de las Personas con Discapacidad. El viernes 5, se realizará la Muestra de Pesebres en la explanada de la Municipalidad a las 18 horas.

El domingo 7, se concretará una nueva edición de La Ciudad Corre con la línea de largada desde el predio de los Foodtrucks a las 7 horas. El lunes 8 se llevará a cabo el encendido de las luces ornamentales y del árbol de navidad ecológico en la Plaza Libertad a las 20:30.

El viernes 12 se presentarán los ganadores del concurso de cortometrajes La Mostra Visual en el Parque del Encuentro a las 20 horas. El sábado 13 y el domingo 14 habrá una Feria de Emprendedores y muestra artística del Centro Municipal de Estudios para el Arte en el Parque del Encuentro a las 20 horas. El sábado 13 también se realizará la Noche de Danzas Latinoamericanas en el Patio de la Municipalidad a las 21.

El lunes 15 se habilitará la temporada de verano con la presentación del cuerpo de guardavidas en la playa de avenida Maradona y Puente Nuevo, de 15 a 21 horas. El viernes 19, se desarrollará el Encuentro del Día Nacional del Tango en la Plaza Libertad a las 19:30.

El sábado 20 y el domingo 21 se realizarán la Navidad de los Pueblos en el Parque del Encuentro a las 20 horas y la Expo Navidad en la Plaza Libertad, desde las 19 horas.