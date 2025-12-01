Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 DIC 2025 | 0º
X
Somos Deporte

Estremecedor accidente en Brasil: un piloto sufrió quemaduras tras incendiarse su auto en boxes

El fuego se desató en cuestión de segundos, generando corridas y desesperación entre los equipos. El piloto Leandro Totti, solo sufrió quemaduras en sus manos.

Hoy 21:44
El piloto entre llamas

El pasado sábado, un dramático episodio sacudió al público del Autódromo Internacional Ayrton Senna, donde el prototipo conducido por Leandro Totti se incendió repentinamente en la zona de boxes mientras se realizaba la carga de combustible, en plena actividad del evento Londrina 600 Speed Fest.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El fuego se desató en cuestión de segundos, generando corridas y desesperación entre los equipos. Totti —reconocido por ser cuatro veces campeón de Fórmula Truck— alcanzó a sufrir quemaduras en sus manos. Según se informó, el piloto se había subido al vehículo instantes antes y todavía no se había colocado los guantes, lo que agravó las lesiones.

Te recomendamos: Murio el piloto de acrobacias Lurrique Ferrari durante una demostración en el Hot Wheels Epic Show

Pese a la violencia del episodio, la rápida intervención de asistentes y personal de seguridad evitó una tragedia mayor. Totti fue trasladado de inmediato a un centro de salud de la zona, donde evoluciona favorablemente.

La noticia fue confirmada por Alejandro Cignetti, habitual piloto del prototipo siniestrado, quien compartió en redes sociales una imagen del corredor recuperándose en un nosocomio local, llevando tranquilidad a colegas y aficionados tras el susto vivido en los boxes brasileños.

TEMAS Brasil

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hallaron sin vida a un joven de 30 años dentro de una vivienda en el barrio Jerarquizado Municipal
  2. 2. Tragedia en Los Quiroga: un adolescente de 14 años murió en un violento choque entre una moto y una camioneta
  3. 3. El tiempo para este lunes 1 de diciembre en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y emiten una alerta amarilla por tormentas fuertes
  4. 4. La postal navideña de Luisana Lopilato que despertó sospechas de embarazo
  5. 5. En vivo: Racing recibe a Tigre buscando el boleto a las semifinales del Torneo Clausura
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT