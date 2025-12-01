Estremecedor accidente en Brasil: un piloto sufrió quemaduras tras incendiarse su auto en boxes

El fuego se desató en cuestión de segundos, generando corridas y desesperación entre los equipos. El piloto Leandro Totti, solo sufrió quemaduras en sus manos.

Hoy 21:44

El pasado sábado, un dramático episodio sacudió al público del Autódromo Internacional Ayrton Senna, donde el prototipo conducido por Leandro Totti se incendió repentinamente en la zona de boxes mientras se realizaba la carga de combustible, en plena actividad del evento Londrina 600 Speed Fest.

El fuego se desató en cuestión de segundos, generando corridas y desesperación entre los equipos. Totti —reconocido por ser cuatro veces campeón de Fórmula Truck— alcanzó a sufrir quemaduras en sus manos. Según se informó, el piloto se había subido al vehículo instantes antes y todavía no se había colocado los guantes, lo que agravó las lesiones.

Pese a la violencia del episodio, la rápida intervención de asistentes y personal de seguridad evitó una tragedia mayor. Totti fue trasladado de inmediato a un centro de salud de la zona, donde evoluciona favorablemente.

La noticia fue confirmada por Alejandro Cignetti, habitual piloto del prototipo siniestrado, quien compartió en redes sociales una imagen del corredor recuperándose en un nosocomio local, llevando tranquilidad a colegas y aficionados tras el susto vivido en los boxes brasileños.