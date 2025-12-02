Detienen a tres hombres por el robo de 61 rieles ferroviarios en el paraje Toro Poso

Los sujetos fueron sorprendidos cargando el material en un camión jaula tras un llamado anónimo. La Justicia Federal ordenó el secuestro del vehículo, los rieles y un arma de fuego utilizada por los implicados.

Hoy 01:31

Un hecho de gravedad se registró en la tarde de este lunes en el paraje Toro Poso, departamento Salavina, donde tres hombres fueron descubiertos mientras sustraían 61 rieles ferroviarios pertenecientes a la vía férrea de la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento comenzó alrededor de las 19:00, cuando personal de la Comisaría N°39 de Los Telares recibió un llamado anónimo que alertaba sobre la presencia de varios sujetos cargando rieles en un camión. De inmediato, el Oficial Ayudante Santiago Verón se dirigió al lugar y constató la maniobra ilícita.

En el sitio halló un camión jaula Fiat Iveco blanco, ya cargado con la totalidad del material sustraído. Allí fueron identificados los involucrados: Álvaro Andrés Domínguez (37), de Los Telares; y los hermanos Rolando Roberto Núñez (46) y Nicolás Exequiel Núñez (23), ambos de Añatuya.

Tras confirmar el robo, el personal policial dio aviso al Juzgado Federal de turno, donde el secretario Mario Medina dispuso el secuestro preventivo del camión y de los 61 rieles, que fueron trasladados a la dependencia policial. También se incautaron herramientas utilizadas para cortar el material y una escopeta Sole calibre 24 que portaban los sujetos.

Los tres hombres quedaron supeditados a la causa por robo de material ferroviario, aunque recuperaron su libertad ambulatoria. El operativo fue supervisado por el Crío. Diego Armando Campos, jefe de la seccional, mientras la investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.