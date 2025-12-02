Scarlett Johansson reafirma su apoyo a Woody Allen: “Es importante tener integridad y defender lo que uno cree”

A casi seis años de expresar públicamente su posición, la actriz reiteró que le cree al director y que volvería a trabajar con él.

La actriz Scarlett Johansson mantiene firme su postura respecto a Woody Allen, incluso después de años de controversias. Las acusaciones de abuso sexual que Dylan Farrow, hija adoptiva del cineasta, presentó en 1992 continúan siendo tema de debate en la era del #MeToo, pero Johansson no ha modificado su opinión.

Ya en 2019 la actriz expresó abiertamente su apoyo hacia Allen, con quien trabajó en “Match Point”, “Scoop” y “Vicky Cristina Barcelona”. Ahora, en una reciente entrevista con Variety, volvió a remarcar que sigue creyendo en él: “Amo a Woody. Le creo y trabajaría con él en cualquier momento”.

La intérprete reflexionó sobre la importancia de sostener sus convicciones pese al posible rechazo público: “Nunca se sabe exactamente cuál va a ser el efecto dominó. Pero mi madre siempre me animó a ser yo misma, a ver que es importante tener integridad y defender lo que uno cree”.

Woody Allen

En diálogo con The Telegraph, Johansson admitió que su forma directa de expresar opiniones puede atraer consecuencias negativas, aunque asegura desconocer si ya las ha experimentado en lo personal o profesional.

“No puedo mentir sobre lo que siento respecto a algunos temas. [...] No forma parte de mi personalidad”, declaró en 2019. Y en diciembre de 2025 reafirmó su postura: “Para mí, eso no es nada progresista. Más bien me da miedo”.

A pesar de que otras figuras de Hollywood retiraron públicamente su apoyo al director y enfrentaron críticas por ello, Johansson no muestra señales de distanciarse de Allen ni del debate que lo rodea.

Otras polémicas recientes

La actriz también ha atravesado otros conflictos mediáticos. Meses atrás, tras detectar similitudes entre su voz y la nueva voz “Sky” del chatbot ChatGPT, contactó al director ejecutivo de OpenAI para exigir su retirada.

Scarlett Johansson

En 2021 protagonizó otro enfrentamiento público cuando demandó a Disney por estrenar “Viuda Negra” exclusivamente en su plataforma, sin respetar las ventanas tradicionales de distribución. Johansson señaló que se sintió aislada durante ese conflicto al no recibir apoyo de colegas: “Sería fantástico contar con más apoyo de la comunidad y de mis compañeros, tanto vocalmente como públicamente. ¡Siempre es útil tener más voces, chicos!”