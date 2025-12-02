Envian a juicio oral por abuso sexual a Raúl Amadey y el odontólogo Pablo González

La Cámara de Apelaciones resolvió en contra del pedido de defensa del abogado, padre de la víctima, y su tío. Además denegaron otras medidas solicitadas.

El caso de Anna Paula Curi, la joven que denunció a su papá y a su tío por abuso sexual cuando ella era un niña, sumó un nuevo capítulo: en las últimas horas, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santiago del Estero rechazó los recursos de apelación interpuestos por la defensa de los acusados y confirmó los procesamientos y elevación a juicio de Raúl Alejandro Amadey y Pablo Nicolás González, padre y tío de la denunciante, respectivamente.

Con el voto de los tres camaristas, Dres. Cristian Vittar, Olga Gay de Castellanos y Gabriela Núñez, la Cámara decidió rechazar el planteo hecho por los letrados Diego Lindow y Eugenio Chavarría al considerar que "el auto que eleve a juicio la causa no es apelable".

"Las defensas llegaron ante este Tribunal para dar tratamiento al recurso de apelación en contra del auto de procesamiento. En efecto, se pretende a la fecha que lo que ya fue revisado por este Tribunal en su integridad sea nuevamente revisado a partir de la aplicación de la ley 6941, lo cual no resulta ajustado a derecho y no produce ninguna afectación a los derechos de los encartados, puesto que como ya expresara el Tribunal ya estudió y resolvió el planteo al momento de pronunciarse sobre el auto de procesamiento", expone el fallo judicial.

Moira y Anna Paula Curi

Asimismo, se rechazó la exclusión probatoria introducida por la defensa de Amadey; se denegó la presentación de nuevas pruebas (un pendrive); y el pedido de una pericia psicológica y psiquiátrica de la madre de la menor.

De este modo, se mantiene firme la imputación y la elevación a juicio oral en lo penal de los dos sujetos denunciados por la víctima.

Es preciso recordar que Amadey está acusado de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo", y "promoción y facilitación de la corrupción de menores, agravado por el vínculo en concurso real de delitos"; mientras que González está señalado por "abuso sexual gravemente ultrajante" y "promoción y facilitación de corrupción de menores agravado por la edad".

Más de una década

La causa se inició en julio del 2014, cuando Moira Curi, abogada santiagueña, se enteró de que su hija habría sido abusada por Pablo González, un odontólogo infantil y esposo de su excuñada. Los hechos sucedieron, según su versión, cuando ella tenía 5 o 6 años. La menor pudo contar su historia varios años después, cuando tenía 11.

Fue un mensaje con una compañera del colegio, lo que destapó la olla. "Callate, violada", le había puesto en uno de los chats que encontró su mamá al revisar la computadora. Cuando le preguntó qué había pasado, la víctima no quiso darle detalles del supuesto calvario que habría sufrido de parte de González. Moira insistió tanto que pudo sacarle algo de información, lo suficiente para avanzar con la denuncia.

Pero el horror no terminaría allí. De una pericia en Cámara Gesell surgió que la menor podría haber sido abusada también por su papá. La mamá de la víctima no lo podía asimilar porque él era considerado "un padre ideal", pero creyó ciegamente en su hija y radicó la denuncia también en contra de Amadey en 2017.

En el expediente fueron incorporadas tanto las declaraciones que hizo la víctima cuando era menor en Cámara Gesell, como también las pericias psicológicas que se realizaron cuando ya pasó a ser mayor de edad. A su vez, se incluyó uno de los dibujos que hizo la denunciante cuando tenía 6 años, en el que dibujó a Amadey, a quien ella ya no le dice papá, sino progenitor.